Četrt stoletja že hodijo pod križ na Storžiču

Hvala vsem, ki ste v kateri koli obliki in načinu prispevali, da danes tu na 2132 metrov visokem Storžiču znova stoji križ, in ga obiskujete, pred njim pomolite in se Bogu izročate. Zato je vaše življenje tudi zaradi tega božjega znamenja lepše in polnejše. Na svidenje naslednje leto, v soboto, 16. avgusta 2025, ob 10.00,« je po maši na Storžiču povedal Pavel Okoliš, župnik iz Preddvora.

Številni radi prihajajo na Storžič. FOTO: facebook

Minulo soboto je bilo na Storžiču praznično, obhajali so 25. obletnico vnovične postavitve križa. Več kot 300 planincev (romarjev) se je zbralo pri sveti maši. Somaševanje duhovnikov je ob domačem župniku Pavlu Okolišu vodil škof Anton Jamnik. V nagovoru je ob svetopisemskih podobah s simboliko gore – Abraham, Mojzes na gori Sinaj, gora Tabor – vse zbrane povabil, naj vedno znova prisluhnejo Gospodu, ki nam govori na mnoge načine in po različnih znamenjih. Povzpeti se na goro pomeni napor; tako je tudi v našem življenju, saj mnoge naše odločitve zahtevajo korajžo. »Ko Jezusa povabimo v svoje življenje, naše življenje dobi čisto novo moč in neskončne razsežnosti upanja in veselja. Pri maši smo posebej prosili za Marijino varstvo, da bi po njeni priprošnji in zgledu tudi mi spolnjevali božjo voljo, kajti ko se popolnoma prepustimo Bogu, lahko doživimo novo svobodo bivanja in dostojanstvo, ki izvira iz tega, da smo ustvarjeni po božji podobi,« dodaja Pavel Okoliš.

Piramida ali triangel

25 let od prve maše FOTO: facebook

Križ so domačini, Bašljani, farani Preddvora in drugi postavili 10. avgusta 1999, prva sveta maša je prinesla blagoslov križa, na veliki šmaren, v nedeljo, 15. avgusta 1999. Prvi križ pa so na vrhu Storžiča – šestmetrski macesnov – postavili že leta 1935 ob Evharističnem kongresu v Ljubljani. V preteklosti so celo razmišljali, da bi na Storžiču stal triangel ali piramida. Postavitev novega križa je leta 1999 sovpadala s praznovanjem 100-letnice kranjskega planinskega društva. Ob križu so postavili tudi granitno panoramsko ploščo, ki dobro služi kot oltar, Pošta Slovenije pa je izdala priložnostno znamko s Storžičem in planiko. Prvo mašo je vodil preddvorski župnik Miha Lavrinec, pridigal pa je domačin jezuit pater Jože Roblek, somaševali so še dekan Ciril Lazar z Jezerskega, župnik iz Trstenika Jože Brečko in kaplan iz Babnega Vrta Blaž Cuderman. Zbrane je s pismom, ki ga je prebral domači župnik, pozdravil tudi nadškof Franc Rode.