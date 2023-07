Če se ne ukvarjamo z dušo, nam to škoduje, pravi dr. Caroline Myss, avtorica knjige Anatomija duha, ki je pred kratkim izšla pri založbi Primus. Pogosto se ne menimo za njen obstoj, kot da ni nič več kot predmet vere ali globlji psihološki izraz, ona pa ve, da je duša akumulator človeškega življenja in vse, kar življenje vsebuje. Močna je, kot bi bila iz čistega titana, in če je ranjena, nam to lahko uniči življenje.

Caroline Myss, avtorica knjige Anatomija duha. FOTO: Myss.com

Pustila je kariero časopisne novinarke in zaključila magistrski študij teologije, potem pa leta 1982 z dvema partnerjema ustanovila založbo Stillpoint. Izdajali so knjige o metodah zdravljenja, ki so bile alternativa uveljavljeni medicini, vendar se je v te vode podala s poslovnega vidika in ni imela želje, da bi se osebno ukvarjala s tem. Ni hotela meditirati, spoznavati zdravilcev, čutila je celo odpor do vetrnih zvončkov, newageevske glasbe ... Kadila je, pila kavo in ni iskala mistične izkušnje. Vendar je počasi spoznavala, da so se njene zaznavne sposobnosti močno okrepile. Večkrat se je zgodilo, da ji je prijateljica povedala za znanca, ki se ne počuti dobro, njo pa je obšel uvid, kaj bi bil lahko vzrok težave. Govorice o njenih nenavadno pravilnih slutnjah so se razširile v lokalni skupnosti in kmalu so ljudje začeli klicati na založbo, da bi se dogovorili za intuitivno oceno svojega zdravja. Spomladi 1983 je že izdelovala ocene za ljudi, ki so bili v različnih zdravstvenih in življenjskih krizah, od depresije do raka. Ni bila povsem navdušena nad tem, ampak zbegana, prestrašena, saj ni vedela, od kod ti vtisi, ki so kot neosebna sanjarjenja in se pojavijo, takoj ko dobi privolitev osebe in izve njeno ime in starost.

Fizično telo ne okreva vedno

Zaradi zdravilne intuicije se je naučila veliko ne samo o energijskih vzrokih bolezni, temveč tudi o izzivih, s katerimi se spopadamo, ko želimo ozdraveti. Zelo pomembno spoznanje zanjo je bilo, da »zdravljenje« ne pomeni vedno tega, da fizično telo okreva po bolezni. Pomeni lahko tudi, da se duh osvobodi strahov in negativnih misli o sebi in drugih, ki so ga dolgo mučili. Takšno duhovno olajšanje in zdravljenje se lahko zgodita, tudi če telo fizično umira.

Jezik človeškega energijskega sistema je sredstvo, s pomočjo katerega se bolje spoznamo in se lažje spoprimemo z duhovnimi izzivi. Ko preučujemo energijsko anatomijo, prepoznamo svoje življenjske vzorce in ugotovimo, kako zelo so prepleteni um, telo in duh. Dobro poznavanje sebe nas napolni z zadovoljstvom in spokojnostjo, s tem pa spodbudi čustveno in telesno ozdravitev, pravi.

Manifestacija duha

Knjiga Anatomija duha je pred kratkim izšla pri založbi Primus. FOTO: založba Primus

Štirinajst let je raziskovala anatomijo in intuicijo, telo in um, duh in moč. V knjigi Anatomija duha tako uči jezika energije, s katero dela. Ko boste tudi vi obvladali energijsko anatomijo, boste ozavestili, da je telo manifestacija duha in ga boste lahko brali kot sveti spis. Ko poznamo jezik energije, vidimo duha v svojem telesu in razumemo, kaj ga poraja in krepi – s tem pa krepi tudi nas, razlaga. Zato začnemo drugače dojemati svojo moč. Ko spoznamo, kaj izčrpava duha in osebno moč, lahko preprečimo nadaljnjo izgubo energije. Ko torej razumemo jezik energije in človeški energijski sistem, prejemamo jasnejše intuitivne vtise, saj z njuno pomočjo vidimo, kako se ti konkretno kažejo na telesu. Tako nimamo občutka, da slepo bolščimo v praznino in tipamo za informacijami.

Sodelovala je z zdravniki

Kot profesionalna intuitivna zdravilka je sodelovala s petdesetimi zdravniki po ZDA, med drugim s Christiane Northrup, dr. med., porodničarko in ginekologinjo, eno od ustanoviteljev ženske klinike Women to Women v Yarmouthu v zvezni državi Maine in avtorico knjige Žensko telo, ženska modrost. Prvič jo je poklicala jeseni 1990, da bi ocenila njeno zdravje, pozneje pa jo je velikokrat prosila, naj intuitivno oceni njene pacientke. Priložnost za sodelovanje z njo in drugimi zdravniki je pomenila, da je kot intuitivna zdravilka dozorela. Bila je dokaz, da njeno delo s človeškim energijskim sistemom koristi zdravnikom, ki lahko tako pomagajo drugim.

Starodavne modrosti

V tej knjigi črpa iz globoke, neomajne, starodavne modrosti več duhovnih tradicij – hindujskih čaker, krščanskih zakramentov in drevesa življenja v kabali –, da bi prikazala nov pogled na to, kako sodelujeta telo in duh. Namenoma ni vključila bogastva islamskih naukov, pa ne zato, ker ne bi cenila resnice, ki jo vsebujejo, temveč zato, ker s to tradicijo ni živela, z judovsko-krščansko, hindujsko in budistično pa je. Zato meni, da o islamu ne more pisati dovolj celovito. Ko se boste naučili opazovati telo in duha na način, ki temelji na starodavnih resnicah, boste lahko začeli razvijati svojo intuicijo ter razumeti in obvladovati svojega duha. Našli boste res preprosta navodila za simbolni uvid, mi pa vam polagamo na srce, da predvsem poenostavite svojo duhovnost.

