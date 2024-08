Butični mačji hoteli

Mačje hotele najdemo po vsem svetu, vendar pa se po kakovosti zelo razlikujejo. Med najboljše se po mnenju mačjih lastnikov uvršča le nekaj izbranih tovrstnih ponudb na različnih koncih sveta.

30 evrov na noč stane hotel Aritside v Parizu.

Če sanjate o obisku olimpijskih iger, pa nimate komu pustiti svoje mačke, imamo za vas dobro novico: eden najkvalitetnejših mačjih hotelov je prav v Parizu. Aritside v francoski prestolnici ponuja suite, ki so opremljene v skladu z željami in potrebami štirinožnih kosmatink. Z visokimi stropi in neštetimi prostori za skrivanje in opazovanje, vodnimi fontanami, mačjo travo, stopnicami in drevesi je vsaka soba posebej uresničenje mačjih sanj. Tam so televizor z oddajami, namenjenimi prav mačkam, ogromen akvarij, pred katerim lahko ure in ure opazujejo ribe, ter prost vstop v igralnico. Za bivanje v tem hotelu boste odšteli od 30 evrov na dan na mačko.

Hoteli ponujajo tudi dodatne storitve, kot je krtačenje kožuha.

V Londonu je ime, ki ga morajo poznati lastniki mačk, Longcroft. Hotel je leta 2020 ustanovila ljubiteljica mačk Abi Purser, ko ni mogla najti primernega začasnega bivališča za svojega ljubljenčka Normana. Hotel ponuja različno opremljene sobe, gurmanske menije za mačje goste, mini bar in spa center in tim zaposlenih, katerih edina naloga je – zabavati mačke. Cena je odvisna od zahtev, začne pa se pri približno 30 evrih na dan.

Možnosti za plezanje v pariškem Aritside ne zmanjka. FOTO: Socreative/Getty Images

Hotel s preprostim imenom Cat v Veliki Britaniji, natančneje v Swayu v New Forestu, ima samo sedem apartmajev, ponaša pa se z osebnim pristopom. Vsaka mačka je deležna pozornosti, ki ji je najljubša, eden od zaposlenih se ji popolnoma posveti. Idilična pokrajina z veliko pticami omogoča posebno zabavo: mačke lahko skozi velika steklena vrata jedilnice opazujejo svoj priljubljeni plen.

V nekaterih človeških hotelih imate lahko mačka v sobi, mačje stranišče in hrano prinesete sami.

Tudi na Kitajskem, v Deshangu, stojita mačji hotel in spa VAC. V treh nadstropjih imajo mačke na voljo 15 prostornih sob z ločeno igralnico. Sobe so med seboj povezane z okroglimi odprtinami, ki jih je mogoče odpreti. Namenjene so tistim, ki pripeljejo v hotel več mačk hkrati, saj omogočajo, da se mačke iz iste družine med bivanjem v hotelu družijo. Na voljo jim je tudi center za sproščanje in nego, kjer jim med drugim skrtačijo dlako.