Britanski ulični umetnik Banksy je prišel tudi k nam

V osrčju prestolnice, na Čopovi 14, kjer je včasih domovala trgovina z obutvijo, je vzniknila pop up galerija, v njej pa je postavljena razstava Banksyjevih umetniških del.

Gre za enega najbolj skrivnostnih in vplivnih umetnikov sodobnega časa, nekateri celo menijo, da je najbolj prepoznavna osebnost v svetu ulične umetnosti. Znan je kot tisti grafitar, ki v svojih delih izraža tudi politično kritiko, pri tem pa njegova identiteta vse do danes ostaja skrivnost. Umetnik je spreminjal mestne znake, nezakonito tiskal lastno valuto in tudi nezakonito obešal lastno delo v Louvru ter Muzeju moderne umetnosti v New Yorku.

V njegovih delih zasledimo politične teme, s satiričnim pristopom kritizira vojno, kapitalizem, hinavščino in pohlep. Njegovi pogosti motivi so podgane, opice, policisti, člani kraljeve družine, znane osebnosti in otroci.

Pod naslovom Banksy v Ljubljani je predstavljenih več kot 100 del Banksyja in umetnikov, ki so vplivali nanj. FOTO: Žiga Živulović jr./Bobo

Na ljubljanski razstavi, ki jo organizira Galerija Deva Puri, je vse do 21. aprila na ogled več kot 100 umetniških del Banksyja ter umetnikov, ki so vplivali nanj ali so sodelovali z njim pri različnih projektih. Zanimivo je, da razstavljena dela prihajajo iz zasebnih zbirk iz Evrope. Da bi si lahko njegova dela ogledali pri nas, se je kustos David Rjazancev trudil kar deset let. »Banksyjevo razstavo lahko organiziraš na tri načine.

V sodelovanju z umetnikom, kar si lahko privoščijo le v velikih metropolah, kot so Los Angeles in podobno. Ali tako, da njegova dela preprosto snameš s spleta in natisneš ter pripraviš razstavo, kar se mi ne zdi prav. Tretja pot, ki smo jo ubrali mi, je ta, da dela pridobiš iz galerij in zasebnih zbirk. Preveriš njihovo avtentičnost in tako Banksyjevo zgodbo predstaviš javnosti,« je povedal na odprtju.

Razstavo si je ogledala tudi vplivnica Katarina Benček. FOTO: Žiga Živulović jr./Bobo

Razstava razkriva raznolikost njegovega umetniškega sveta, od originalnih grafik do ovitkov za različne glasbene izvajalce, plakatov prejšnjih razstav in sodelovanja s projektom The Simpsons. Med najbolj znanimi, ki jih lahko občudujete pri nas, so Flying Copper, Monkey Queen, Bomb Hugger, Flag, Golf Sale, Toxic Mary, Applause ter ročno našpricana naslovnica za Röyksopp. Razstavljene bodo tudi plošče z njegovimi prepoznavnimi grafičnimi motivi, kot so Flower Thrower, One Day We'll Be In Charge in Happy Choppers. Prav tako so predstavljeni njegovi najodmevnejši umetniški projekti, kot so Dismaland, Walled off Hotel, Love Welcomes …

Med umetniki, katerih dela so na ogled, so ikone, ki so vplivale nanj, na primer Warhol, Picasso in Blek le Rat. Poskrbeli so tudi za tiste, ki bi se radi postavili v vlogo vplivnežev, saj so pripravili štiri selfie postaje. Med njimi izstopa posebna postaja, kjer se lahko fotografirajo in poustvarijo Banksyjevo delo Bomb Hugger.