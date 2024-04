Bratje Poljanšek igrajo že več kot pol stoletja

Minuli vikend je Ansambel bratov Poljanšek, ki je po zvenu eden najbolj priljubljenih med ljubitelji narodnozabavne glasbe, načrtoval veliki (dvojni) koncert v Kamniku, na katerega so povabili veliko gostov. Žal pa so morali dogodka tik pred zdajci odpovedati zaradi bolezni harmonikarja Rudija Poljanška in sta zdaj prestavljena na 11. maj.

Ansambel bratov Poljanšek sta pred 53 leti, leta 1971, ustanovila brata Rudi in Danilo Poljanšek, ki se jima je pozneje pridružil še tretji brat Miro. Sprva je bil to veselični ansambel, člana sta bila še Janez Pavlič in Marjan Vrhovnik. Petnajst let so večinoma preigravali uspešnice drugih ansamblov, še zlasti Slakove, Avsenikove in Bardorferjeve viže, nato pa se je zgodil preobrat.

Veliki preboj

Leta 1986, ko je Danilo odšel na svojo glasbeno pot, je začel Rudi skladati lastne avtorske skladbe, in že prva, z naslovom Harmonika, je zmagala v oddaji Lojtrca domačih, ki jo je vodil in ustvarjal Vinko Šimek. Ansambel je v hipu postal prepoznaven po vsej Sloveniji, tri leta pozneje pa so že izdali prvo kaseto z naslovom V Tuhinjsko dolino, na kateri so bile zbrane njihove prve avtorske viže.

Od takrat je šla njihova glasbena pot le še navzgor, danes pa jih poslušalci poznajo po številnih skladbah, ki so postale že skoraj zimzelene. Najbolj prepoznavna je zagotovo valček Skupaj za vedno, ki je poklon zakonskih mož njihovim ženam, s katerimi so z roko v roki uspešno krmarili v zakonu več desetletij. Zato ni čudno, da jo nekateri imenujejo tudi Žena, ob tebi sem srečen, saj mož v njej opeva, da »če bi še enkrat izbiral, spet le tebe bi izbral. Žena, ob tebi sem srečen, vse bi zate dal.«

Ključna so besedila

A tudi druge skladbe so naredile vtis na poslušalce. Še zlasti polka z naslovom Veselo v Kamnik, pa tudi nekoliko otožni valček Kje si, očka moj ali skladbe Najmlajši, Oba sva abrahama, Godec in druge. Pri tem so bila ključna tudi besedila, ki so jih zanje večinoma pisali Ivan Malavašič, brata Franci in Jože Smrekar, Ivan Sivec, Vera Kuprej pa tudi Bernard Miklavc. Ansambel bratov Poljanšek se je udeležil tudi nekaterih festivalov, najpomembnejši je bil ptujski, na katerem so leta 1992 z valčkom Najmlajši prejeli zlato Orfejevo značko, prvo nagrado občinstva in tudi prvo nagrado strokovne žirije.

So pa bratje Poljanšek, ki so na sceni že 53 let, ljubezen do večglasnega petja očitno prenesli na potomce, saj imata tudi sinova Rudija in Danila vsak svoj ansambel. Danilov sin Zoran je vodja skupine Špica, Rudijev sin Sandi pa je pred nekaj leti ustanovil ansambel Poljanšek. Oba bosta s svojima zasedbama zaigrala na dveh prihajajočih razprodanih koncertih. Edina sprememba je ta, da bo po koncu dvojnega koncerta velika veselica, na kateri bosta igrala Ansambel Braneta Klavžarja in skupina Glas. Sicer pa sta, poleg Rudija in Danila Poljanška, člana trenutne zasedbe še kitarist Gašper Plahuta in pevec Maks Kresnik.