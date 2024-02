Bo kitajsko 2024. srečno leto?

Zmaji so se rodili v letih 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952 in tako nazaj ter se bodo seveda tudi letos, a le po lunarnem novem letu, ki tokrat pade na 10. februar. Po vraževerju vsako leto prevzame lastnosti živali tistega leta. Tiger je leta 2022 prinesel strast in uporništvo. Lanski zajec naj bi nam prinesel nekaj miru.

Kaj pa zmaj?

Zmaj je edina žival v kitajskem zodiaku, ki je mitološko bitje. V kitajski kulturi zmaji simbolizirajo srečo, moč in oblast, nadzorujejo pa vreme in vodo. Pri njih ne dihajo ognja, ampak oblake. Vraževerni ljudje si celo prizadevajo imeti otroke v letu zmaja, saj verjamejo, da sta jim tako namenjeni veličina in sreča. Za zmaja so značilne ustvarjalnost, moč in karizma. So samozavestni, zato imajo tudi močan ego. Po naravi so energični in impulzivni.

Kaj to pomeni za prihajajoče leto?

Najprej moramo razumeti, da se izteka leto zajca, ki je diplomat in mirovnik. Zajec naj bi se ukvarjal s tem, da se z vsemi pomiri. To ne pomeni, da v letu zajca ni drame, kot smo lahko videli, vendar je zanj najpomembnejše, da smo vljudni, se lepo obnašamo, gremo dalje, smo bolj produktivni. Nekaterim ljudem je všeč umirjenost, druge pa zajci frustrirajo, saj pogosto ne veš, kaj se v resnici dogaja. Pri zmaju veste, pri čem ste. So kot odprta knjiga, hitri, ne zavlačujejo.

Element lesa

Vsako leto ima tudi svoj element, letos je to les. V kombinaciji to pomeni, da je letošnje leto leto lesnega zmaja. Les ga umiri in ga obrne bolj navznoter, povezan je z moralo in etiko, zmaj pa je žival, ki ima rada smisel in dolžnost. Ljudje zmaje običajno spoštujejo, vendar so lahko individualisti, zato se včasih tisti, ki so bolj usmerjeni v skupnost, znajdejo sredi spopada z zmajem. Čakajo nas volitve v Evropski parlament in Američani izbirajo novega predsednika, svetu se obetajo spremembe. Kaj to pomeni? Zmaji so tekmovalni. Če zmagajo, želijo, da je zmaga odločilna. Če izgubijo, pa so odporni, zato bodo pač šli naprej.

Sovražniki in prijatelji

V kitajskem horoskopu je treba omeniti, da ima vsaka žival svoje živalske sovražnike, tiste, ki so na zodiakalnem kolesu neposredno nasproti nje, in svoje živalske prijatelje, trojico, ki jo sestavljajo živali, oddaljene štiri prostorčke v obe smeri, ki tvorijo trikotnik sorodnosti.

Letos se bo koza še posebno težko spopadala z zmajem v primerjavi z njegovima prijateljema, opico in podgano.

Na katera znamenja moramo biti pozorni?

Ne glede na to, kakšno bo to leto, bomo to zelo hitro izvedeli. Eno od vraževerij, vezanih na tiste, ki so rojeni v letu zmaja, je, da vreme na dan rojstva – naj bo burno ali mirno – vpliva na to, kakšno življenje bo ta oseba imela. Zato bodite 10. februarja zelo pozorni na vreme. Če bo slabo, to še ne pomeni, da bomo imeli slabo leto. Lahko pa bo nekoliko bolj nepredvidljivo.