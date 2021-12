Natalija Kovač, direktorica Bled Rose hotela, je vedno vesela, nasmejana in polna energije. Magistra znanosti ima dolgoletne izkušnje s področja mednarodnih financ in investicijskega bančništva, njeno priljubljeno področje je bilo borzništvo, medtem ko se je s turizmom srečevala zgolj kot gostja na potovanjih po vsem svetu. »Pred približno dvema letoma sem se le odločila, da sprejmem ponudbo vodenja določenih finančnih projektov holdinga, kjer je bila hotelska dejavnost le ena izmed njih, vendar je bila zadeva tako kompleksna, da sem jo nato prevzela in se ji posvetila v celoti,« ...