Blagoslov motoristov na začetku, zahvala na koncu

Lani smo blagoslov pripravili prvič, letos drugič. Zakaj? Ker želimo motoriste ozaveščati, naj vozijo po pameti. Stroj in motor ne povzročita nesreče, povzročijo jo objestni motoristi,« je ob drugem blagoslovu članov Društva ljubiteljev motorjev Matija Gubec povedal Matjaž Gomilšek, ki predseduje društvu. Motoristi so se zbrali minulo nedeljo.

»Vsi imajo blagoslov motorjev, mi pa smo se odločili, da bomo imeli blagoslov motoristov,« je še dodal Gomilšek, ki je s svojimi sodelavci vabila poslal vsem moto društvom po Sloveniji. »V nedeljo nam jo je zagodlo vreme, sneg je številne odvrnil od poti v Spodnji Stari Grad pri Krškem. Sprva smo mislili, da bomo na travniku, a bi se motorjem na mokrem udiralo, zato smo bili na bližnjem igrišču,« nadaljuje Matjaž, ki je vesel, da so se kljub neugodnim vremenskim razmeram nekateri le odzvali in poskrbeli za pravi moto praznik.

Več kot 50 se jih je zbralo. FOTO: Goran Rovan

Obred je vodil domači župnik Alojz Kačičnik. »Lani je bil navdušen nad našo idejo, tudi letos se je z veseljem odzval in nam podelil blagoslov,« poudari Matjaž, vesel, da so se kljub slabemu vremenu v Posavje pripeljali motoristi in motoristke iz Maribora, Celja, Vojnika. Okoli 50 jih je bilo, vsi so dobili blagoslovljeno spominsko nalepko pa tudi malico ob koncu obreda.

Niti sneg jih ni ustavil, med obredom je posijalo sonce. FOTO: Goran Rovan

»Ko smo bili na podobnem blagoslovu na Hrvaškem v kraju Bedekovščina, sem dobil idejo, da naredimo ob koncu vozne sezone še zahvalo. Vsi delajo, tudi mi, le blagoslove na začetku sezone, da bo vožnja varna. Prav je, da se tudi ob koncu zahvalimo; to bomo naredili jeseni,« Matjaž razkriva drzne načrte. Do tedaj pa bo kot vsi preostali premagoval kilometre na svojem dvokolesniku: prva fura bo tja do Porenja, potem pa verjetno spet po poteh nekdanje skupne države Jugoslavije.

Motoristi se v teh dneh pripravljajo na vseslovenski blagoslov motorjev in motoristov, ki bo na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, v Mirni Peči: ob 10. uri bo maša, ob 11. uri pa blagoslov. Svoj prihod je napovedala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar.