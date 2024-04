Binarne osebe: včasih ona, včasih on, včasih oni

Dobili smo vprašanje novinarke, ki je črpala podatke iz angleških virov za članek o nebinarni osebi. Pojavil se je kup neznank. Kako naj prevede they, ko pa gre za eno osebo, ki si sama tako reče, in kako je z ujemanjem pridevnika in glagola po spolu? Ali naj zapiše: Oni je spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. Naj bo spregovorila? Ali celo spregovorili? Kaj pa ono je spregovorilo? Pojdimo po vrsti.

Kdo je nebinarna oseba? Kdor ne sprejme spola, ki so mu ga pripisali ob rojstvu, je transspolna oseba, nebinarna oseba pa o svoji spolni identiteti ne razmišlja kot o moški ali ženski (v tem paru se skriva binarnost) in se identificira s spolom, ki presega biološki spol. Lahko se čuti kot vmesni spol ali se prepozna v več spolih, se ne identificira z nobenim spolom ali ima fluidno spolno identiteto. V slovenščini, ki je izrazito binaren jezik, se zato težko izrazi. V slovenščini velja za nezaznamovan moški spol (ko imamo kruh in sol, zanju vedno uporabimo moški spol: Kruh in sol sta se tudi podražila.). Kar ni ustrezno za nebinarne osebe.

Je pa v družbi opazno prizadevanje za spolno vključujočo rabo jezika, ko moške in ženske obravnavamo enakovredno, in to ne samo v govorjenih besedilih, tudi v zapisih. Običajno si prizadevamo, da omenimo oboje: Na tisoče protestnikov in protestnic se je zbralo na trgu.; Spoštovane gospe in gospodje. Je pa problem, kadar želimo na vsak način v celem besedilu pisati dvojno, saj je to lahko naporno za branje oziroma govorjenje in poslušanje.

Nebinarna oseba išče svoje jezikovne možnosti. V spolno binarni slovenščini se težko izražajo, vsekakor težje kot v angleščini, kjer zaimek they ne zahteva ujemanja glagola in pridevnika po spolu. »Čudovito je nastopati z Emme, a nočejo se mi prav vsakič pridružiti na odru,« je Jennifer Lopez povedala o svojem otroku, ki se je opredelil kot nebinarna oseba, še vedno pa uporablja ime Emme. Tu 3. oseba množine ne izraža spola.

Nebinarne osebe večinoma rade povedo, kako želijo, da se jih nagovarja. Eden od načinov je izogibanje besedam, ki zahtevajo izražanje spola oziroma bi lahko bile diskriminatorne, pristranske. Otrok namesto sin ali hči, oseba, osebnost namesto moški ali ženska.

Naslednja možnost je izmenjavanje spolnih oblik, in sicer po občutku – kot se nam zdi. V slovenščini to zelo izstopa, a nekateri so se že navadili. Denimo: Ko je študiral v tujini, je spoznala veliko zanimivih ljudi. Enako je z zaimki, razen da nebinarne osebe večinoma zavračajo zaimek za srednji spol, ono, ker je neustrezen za naslavljanje ljudi in ker gre za popolno objektivizacijo – tako menijo v skupini TransAkcija, ki pomaga vprašujočim pri razjasnjevanju vseh vidikov spola.

Pri zapisovanju je močno razširjena raba podčrtaja. Zdravniki_ce stavkajo. Brez presledka in vezaja. Prebere se brez veznika in, samo s premorom: Zdravniki zdravnice stavkajo. Ali z izogibanjem: Zdravniško osebje stavka. Kuharji_ce so pripravile kosilo.; Kosilo je pripravljeno.

Bodimo vključujoči, jezik se vseskozi spreminja, spremembe pa so edina stalnica v naših življenjih.

Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.

Moni Malovrh, univ. dipl. slov.