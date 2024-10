Beremo med počitnicami

Sally Rooney: Intermezzo

Mladinska knjiga

Peter je pri svojih poznih tridesetih letih uspešen odvetnik, ki si spanje vse pogosteje lajša z umetnimi substancami in se obenem vse bolj zapleta v odnosu z dvema zelo različnima ženskama, svojo večno prvo ljubeznijo Sylvio in študentko Naomi, za katero je življenje ena sama šala. Dvaindvajsetletni Ivan je izredno nadarjen šahist in pravo nasprotje svojega starejšega brata. Zadržani fant, ki se že od malega v družbi nekako ne znajde, v prvih tednih po očetovem pogrebu spozna Margaret, starejšo žensko, in njuni življenji se prepleteta.

Amor Towles: Lincolnova cesta

Hiša knjig

Junija 1954 se osemnajstletni Emmett vrne iz prevzgojnega zavoda za mladoletne, kjer je odslužil poldrugo leto dolgo kazen zaradi uboja iz malomarnosti. Njegovih staršev ni več, banka jim je zaradi neplačanih dolgov zasegla domačo kmetijo, zato se namerava Emmett z osemletnim bratcem Billyjem preseliti v Kalifornijo in začeti znova, a ugotovi, da sta se v prtljažniku avta upravnika, ki ga je pripeljal domov, skrivaj pripeljala še dva njegova prijatelja iz zavoda. Njegov prvotni načrt se po njuni zaslugi popolnoma spremeni.

Gareth Rubin: Hiša Turnglass

Hiša knjig

80. leta 19. stoletja, Anglija. Mladega idealističnega zdravnika Simeona Leeja iz Londona pozovejo na pusti otok ob obali Essexa, da bi zdravil sorodnika, župnika Oliverja Hawesa, ki umira v edini hiši na otočku in verjame, da ga zastruplja svakinja Florence, ki so jo razglasili za neprištevno, potem ko je v navalu ljubosumja ubila Oliverjevega brata. Zaprta je v steklenem zaporu v Oliverjevi knjižnici. Skrivnost, kako se je znašla v njem, je zapisana v Oliverjevemu tête-bêche dnevniku, v katerem pripoveduje povsem drugo zgodbo.

Muanis Sunanović: Vse luči

Beletrina

Po tem, ko se s pomočjo zdravil in terapije začne uveljavljeni pisatelj znova sestavljati, se mu prvič v smiselno vzročno-posledično celoto začne oblikovati tudi pripoved lastnega življenja, s tem pa se zamaje smiselnost njegovega pisanja. Odloči se za temeljito refleksijo svoje preteklosti in prepričanj: tranzicijskega kaosa in nacionalizma, izkoreninjenosti, smrti, duševnih bolezni, generacijske zavoženosti, jalovosti želje po priznanju, alternativnih scen in hedonizma, propadlosti progresivističnih pogledov na človeka pa tudi svojega narcizma.

Jure Godler: Operacija Hollywood

Primus

Spencer in Novak stopita pod žaromete Hollywooda, kjer si priznani režiser Darcy Conway želi posneti film po njunih pustolovščinah. Njegovo nenadno in skrivnostno izginotje spremeni vznemirljivo ekskurzijo po tovarni sanj v preiskavo, ta pa razkrije temne skrivnosti hollywoodskega režiserja. Preiskava ju popelje v podzemlje zabavne industrije in z vsako novo sledjo odpira več vprašanj, kot ponuja odgovorov. V mestu, kjer ni prav nihče vreden zaupanja, sta soočena z organizacijo, ki ima zlovešč vpliv v vseh porah družbe.