Belgijska letalca vabita v Ženavlje

Goričko, pokrajina v Prekmurju, gričevnat biser prečudovite narave, širnih razgledov, z bogato kulturno dediščino, ki vabi in priča o stoterih dogodkih, spominih, veselju, žalosti, sreči in nesreči. Ena izmed mnogih turističnih znamenitosti v Krajinskem parku Goričko, ki se nam ponuja, je vasica Ženavlje v občini Gornji Petrovci, na skrajnem severovzhodnem območju Slovenije. Do naselja je možno priti iz smeri Boreča, Šulinci in Martinje. Zgornji del vasi leži na slemenu ob cesti Šulinci–Martinje, spodnji pa se razprostira na obeh straneh potoka Merak. Mirna vasica, ki premore 100 duš, ne bi bi...