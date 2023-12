Avstralija je na udaru nevarnih zavojevalcev: ponekod se že več mesecev borijo z invazijo podgan

Avstralija je na udaru nevarnih zavojevalcev! Nekatera obalna mesteca tamkajšnje zvezne države Queensland se namreč že več mesecev spopadajo z invazijo podgan, stanje pa je iz tedna v teden ter iz dneva v dan bolj alarmantno. Družbena omrežja so preplavili posnetki in fotografije več tisoč, po ocenah domačinov tudi več sto tisoč podgan, živih in mrtvih, ki jih je naplavilo ali so izmučene priplavale na tamkajšnje obale.

»Povsod so! Pred kakšnim tednom je bila reka kot živa, s podganami povsod. Vsi mrzlično nastavljamo pasti in vabe, da bi situacijo spravili pod nadzor,« je dejala Yvonne Tunney, domačinka ribiškega mesteca Karumba, ki sicer slovi kot raj za ornitologe in ribolov, zdaj pa trepeta pred mislijo, da bi se lahko ponovil scenarij iz leta 2011, ko je mišja populacija dosegla razsežnosti biblične nadlege. Miši in podgane so se namreč razmnožile zaradi zanje popolne kombinacije vlažnih vremenskih razmer in obilne žetve, zdaj pa pričakujejo še več dežja, zaradi česar ti strahovi nikakor niso neutemeljeni. Najhujše morda šele prihaja, čeprav so stvari že zdaj ušle izpod nadzora.

Podgane vsepovsod

V nepredstavljivih številkah so se zaredile v Karumbi, kjer domačini živijo od turizma in ribolova. Zdaj pa se za ti dejavnosti lahko praktično brišejo pod nosom. Nekateri se po ribe niti odpravijo ne več, drugi pa opisujejo: »Začneš ribariti in iz vode začnejo prihajati podgane. Vidim jih mrtve ali žive tako v vodi kot na obali.« Lastnik čarterske ladjice dodaja, da je celotno območje začelo zaudarjati zaradi crknjenih podgan na obali, okoli kupov katerih brenčijo muhe. »Po verigah sider plezajo na komercialne ribiške barke in za sabo puščajo razdejanje. Sestradane so, jedo vse, na kar naletijo,« opisuje lokalni ribič Jon Jensen in dodaja, da se pri tem ne ustavijo le pri hrani in drugih užitnih rečeh.

»Imamo najeta vozila, podgane pa so avto čez noč dobesedno uničile – iz motorja so poglodale vso napeljavo,« podobne težave opisuje Derek Lord iz živinorejskega mesteca Normanton v notranjosti Avstralije, od Karumbe oddaljenega dobrih 70 kilometrov. Zaradi nadležnih glodavcev pa niso obstali le avtomobili, vdrli so tudi v kletke njegovih gosi, ki so zaradi vsiljivcev ponorele. V skoraj brezupnem upanju, da bi podgane ujel, je v koše za smeti začel metati ostanke hrane, da bi jih tako spremenil v velikanske pasti. »V le nekaj dneh sem ujel najmanj 50 podgan. Povsod so! Minulo noč sem jih slišal glodati za zamrzovalnikom.«

Prebivalci Queenslanda opisujejo podobe na cesti med tamkajšnjima mestoma Cloncurry in Wintonna kot skoraj apokaliptične. »Na cesti je na milijone podgan. Na vsako mrtvo so tri žive, ki jo grizejo,« srhljive podobe orisuje eden na družbenih omrežjih, drugi pa dodaja: »Ko se ponoči voziš od McKinlayja do Wintona, po cesti vse mrgoli od podgan. Vsakič ko eno povoziš, se nanjo že v naslednji sekundi vsuje kup živih in jo začne žreti.«

Queenslandčani niso na udaru nam znanih podgan, temveč njihovih avtohtonih, ki so dlakave vrste in lahko zrastejo tudi 30 centimetrov v dolžino.