Ansambel Unikat je na Nanosu snemal videospot

Ansambel Unikat je na sceni že 23 let. Že na začetku poti, ko so bili v še nekoliko drugačni zasedbi, so med poslušalci postali prepoznavni s polko Ne cukaj me za kitki, ki jo pogosto slišimo tudi v izvedbi drugih ansamblov. Tokrat pa poslušalce razvajajo s čutno balado Bilo je lepo.

Člani ansambla Unikat s Kozjanskega, natančneje iz Šentjurja in okolice, so Davor Pušnik, ki je harmonikar in tudi vodja zasedbe, pevca sta Matic Supovec in Andreja Črešnar, ki sta s svojim vokalom zelo prepoznavna, kitarist je Andrej Sluga, basist pa Bojan Kene. »Mi smo kot ena velika družina in najbrž je tudi to eden od razlogov, da že celih 23 let uspešno peljemo svojo glasbeno zgodbo. Vsak zase je edinstven, unikaten, in to nas povezuje v močno celoto. Skratka, smo kot druga družina,« pravi Davor Pušnik, ki vsak dan vstaja zelo zgodaj, saj že vrsto let v jutranjem programu radia Štajerski val prebuja poslušalce. Unikatovci so poznani tudi po tem, da igrajo na maturantskih plesih, saj imajo izjemno širok glasbeni repertoar, ponosni pa so tudi na pevca Matica Supovca, ki je pred časom gledalce navduševal v šovu Znan obraz ima svoj glas.

Sporočilna pesem

V tem času pa so člani ansambla Unikat posneli novo čutno balado z naslovom Bilo je lepo, ki naznanja tudi začetek novega prijateljstva in glasbenega sodelovanja z vrhunskim ustvarjalcem besedil in melodij Rokom Lunačkom. Prav Lunaček je avtor tako glasbe kot besedila nove balade, medtem ko je za aranžma poskrbel Supovec. Unikatovci so zanjo posneli tudi videospot, za lokacijo snemanja pa izbrali čudovito kraško planoto – Nanos. »Pot na Nanos je bila zelo zanimiva, saj do vrha vodijo zelo kolovozne poti. Vmes smo nekajkrat ostali brez signala, zato je bilo še bolj pestro, saj smo se skoraj izgubili. Ko pa smo dosegli cilj, se nam je z vrha odprl čudovit, filmski razgled daleč naokoli. Pa sploh nismo bili sami, temveč je bilo tam ogromno padalcev, zato je moral snemalec zelo paziti, da je v kader ujel zgolj nas in ne še koga,« v smehu po napornem snemalnem dnevu misli strnejo člani ansambla Unikat.

Znani so po valčkih pa tudi polkah, zdaj je bil čas za balado. FOTO: arhiv ansambla

Kot pravijo, je nova balada zelo nežna, čutna, a hkrati močno sporočilna pesem. »Vanjo verjamemo od prve do zadnje note, od prve do zadnje besede, in upam, da jo bodo začutili tudi naši poslušalci,« pravijo unikatovci, sicer bolj znani po valčkih pa tudi polkah. A zdaj je bil čas za balado, saj so jim tudi te, kot pravijo, pisane na kožo. Bilo je lepo je balada z ljubezensko tematiko in žalostnim pridihom, saj pripoveduje o razhajanju dveh nekdaj zaljubljenih in bolečinah, ki jih razhod prinaša s seboj, ljudje pa s svojim vpletanjem in komentarji le dodajajo sol na rano prizadetih. »S to pesmijo želimo sporočiti vsem, naj se ljudje ne vpletajo v življenja drugih, temveč naj se raje posvečajo sebi in svojim bližnjim. Predvsem pa je prav, da se v težkih trenutkih podpiramo,« sklenejo Davor, Andreja, Matic in Bojan.