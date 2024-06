Ansambel Petan z novim videospotom, v katerem iščejo najboljšo ta mlado

Saj poznate tisto, ko se fant počasi bliža tridesetici, pa je še kar samski? Če je tako, mu malo pomagata kar mama in oče, ki organizirata tekmovanje za ta boljšo ta mlado. Ta boljša ta mlada je naslov nove polke, za katero so člani Ansambla Petan posneli videospot. V njem lahko vidimo, da so fantje za bodoče potencialne neveste, »ta mlade«, angažirali tri simpatična dekleta, in sicer Saro Pšeničnik, Mašo Klemenčič in Lucijo Džamba. Vse so se pomerile v različnih preizkušnjah, v molži, grabljenju in lupljenju krompirja. Nad različnimi izzivi kandidatk, ki se potegujejo za »mehkužnega« sina, bdi čisto prava mama – Mama Manka, ki jo upodablja Sašo Đukić in ki s svojimi gestami in sočnimi pripombami povsem nadvlada očeta Ivana Petana. Ta sicer ni igralec, temveč v resnici Primožev in Denisov oče. Kateri od njiju v resnici išče nevesto, nismo izvedeli, katero sta mama in oče na koncu izbrala z glasovanjem in postane ta boljša ta mlada, pa boste videli v videospotu. In tudi slišali, kakšen je bil prvi nasvet, ki ga je Mama Manka dala ta mladi.

Videospot je bil hkrati zadnji, ki ga je s člani ansambla posnel Konjičan Andrej Pratnemer, avtor uspešne poharske komedije Je kir ke riku?. Pratnemer se je zato članom poklonil v svojem stilu in se jim zahvalil. Snemanje videospotov bo prepustil Domnu Hohlerju.

Brez nogometa pač ne gre. FOTO: arhiv ansambla

Člani družinskega Ansambla Petan, ki so že več kot 14 let prisotni na sceni, v njem pa ob očetu Ivanu pojeta in igrata njegova sinova Denis in Primož, pred dvema letoma pa so sprejeli še Belokranjca Jureta Hudeljo, so te dni zelo zasedeni z igranjem na porokah in veselicah, kjer poleg narodnozabavne in zabavne glasbe zaigrajo in zapojejo tudi kakšno dalmatinsko. V zakladnici imajo že skoraj 30 lastnih avtorskih skladb, s katerimi so se v preteklosti predstavljali na najprestižnejših festivalih. Čeprav jim dela ne manjka, pa so Ivan, Primož in Denis našli čas in pred enim tednom odpotovali v Nemčijo, kjer so se pridružili nepregledni množici naših navijačev in stiskali pesti za našo nogometno reprezentanco.