10 let na sceni: "Zadnjih nekaj let, če izvzamemo težave zaradi covida, je bilo za nas res zelo uspešnih"

Letos miniva deset let, odkar so prvič stopili na glasbene odre, prvo ustvarjalno desetletje pa bodo skupaj z oboževalci zaokrožili na koncertu nocoj, v športni dvorani ŠIC v Ljutomeru.

Ustvarjajo lastne skladbe

Matjaž Zemljič, Božidar Štiberc, Uroš Škripec in Dominik Solina so člani narodno-zabavnega ansambla Opoj s sedežem v Črešnjevcih pri Gornji Radgoni, ki so poznani po izvajanju kakovostne glasbe in štiriglasnem petju. »Naš cilj je ustvarjanje lastnih skladb, za katere poskušamo tako melodije kot besedila ustvarjati sami. Vsi uživamo v glasbi in s ponosom ohranjamo slovensko kulturno dediščino, vežejo pa nas tudi pristne prijateljske vezi,« pravijo fantje, ki so svojo glasbeno pot začeli leta 2013, a kot trio. Kaj hitro so spoznali, da bi jim prišel prav še četrti član, in ko se jim je kot zadnji pridružil Dominik, so bili popolni.

Redni gostje festivalov

Lani so gostovali v oddaji Zimski pozdrav in zapeli ter zaigrali z voditeljico Darjo Gajšek, ki bo v nedeljo ena od glasbenih gostij. FOTO: arhiv ansambla

Posneli so že več kot 20 skladb, za nekatere tudi videospot, večinoma so plod njihovega lastnega dela. Da jim gre ustvarjanje lastnih skladb dobro od rok, so se prepričali na nekaterih festivalih, na katerih so se predstavili. Dvakrat so se udeležili festivala Graška Gora poje in igra ter festivala Slovenskogoriški klopotec v Cerkvenjaku. Zelo uspešni so bili na vurberškem festivalu, kjer so leta 2017 prejeli srebrnega zmaja in nagrado občinstva, leta 2019, torej pred štirimi leti, pa so ponosno dvignili v zrak zlatega zmaja, hkrati pa prejeli nagrado za najboljšo skladbo, ki jo je izbrala komisija radijskih postaj iz Slovenije. Postali so absolutni zmagovalci festivala Guštanj, za besedilo je bil nagrajen njihov kitarist Uroš Škripec. Še dve lovoriki so k zbirki dodali pred dvema letoma, ko so se udeležili ptujskega festivala, postali absolutni zmagovalci med ostalimi zasedbami in prejeli enega od dveh orfejev, absolutni zmagovalci festivala pa so postali tudi v Oplotnici, kjer so prejeli plaketo Tineta Lesjaka. Njihove uspehe so opazili v občini Gornja Radgona, kjer so prejeli plaketo za dosežke na področju kulture.

Uspešna leta nastopov

»Zadnjih nekaj let, če izvzamemo težave zaradi covida, je bilo za nas res zelo uspešnih. Pridno smo ustvarjali nove skladbe in imeli od 70 do 80 nastopov na leto. Večkrat smo nastopili v oddajah, tudi na Televiziji Slovenija, sodelovali smo na festivalu Slovenska polka in valček. Naše skladbe imajo na youtubu več kot milijon ogledov,« so ponosni Matjaž, Božidar, Uroš in Dominik, ki bodo ob 10-letnici delovanja izdali drugo zgoščenko.

Na odru športne dvorane v Ljutomeru pa ne bodo sami. Z njimi bodo Gadi, ansambel Petka, Rudi Šantl, Darja Gajšek, Štirje kovači in drugi, koncert pa bo povezoval Andrej Hofer.