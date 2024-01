Ansambel Galop je predstavil novo polko. "Želimo, da se ta skladba dotakne vsakogar"

Ansambel Galop je pred mesecem dni poslušalcem predstavil novo polko z naslovom Živeti je lepo. Skladba je nastala že pred korono, a je vse do lani čakala v predalu, ko so člani ansambla ocenili, da je zanjo dozorel čas.

15 let je na glasbeni sceni prisoten ansambel Galop.

Pesem je zelo posebna, napisana po resnični zgodbi. »Želimo, da se ta skladba dotakne vsakogar in je navdih vsem, ki se kdaj znajdejo v težkih trenutkih, bodisi kakšni osebni stiski, nesrečni ljubezni, bolezni ali nesreči. Priznajmo si, da se vsak izmed nas kdaj malo zasmili sam sebi, češ, kakšen nesrečnik je, a se v bistvu ne zavedamo, da nam ne manjka čisto nič. In to našo zamisel je v stihe lepo prelil Klemen Glynn Arh, ki je poleg besedila poskrbel tudi za melodijo, aranžma pa je dodal izvrstni glasbenik Martin Juhart,« nam o novi skladbi povedo člani ansambla Galop. To sta pevca Nina Kregar in Matej Omovšek, harmonikar Štefan Arh, kitaristka Nina Cukjati in basist Matej Šarc.

Med snemanjem videospota na Jezerskem FOTO: arhiv ansambla

Seveda so fantje in dekleti za skladbo posneli videospot. »Tudi ta je zelo poseben, saj smo v sodelovanju z Maticem Padaršičem na Jezerskem in v okolici Preddvora posneli videospot, ki smo ga podkrepili z resnično zgodbo 23-letnega Mateja Arha, ki je brat našega harmonikarja Štefana,« pove pevec ansambla.

Mateju se je pred osmimi leti porušil svet, ko je kot mlad, perspektiven alpinist plezal po ledenem slapu. Zdrsnilo mu je, po padcu pa je hudo poškodovan pristal v bolnišnici.

Prve prognoze so bile zelo slabe, kazalo je, da bo fant ostal hrom od pasu navzdol. Po več operacijah ter dolgih mesecih intenzivnega zdravljenja v bolnišnicah in rehabilitacijskem centru Soča pa se je njegovo zdravstveno stanje le začelo izboljševati. Z močno voljo, trdim delom in podporo vseh bližnjih se je Matej znova postavil na noge.

Postal je član paraplezalne reprezentance Slovenije in osvojil nekaj vidnih uspehov v svetovnem merilu, našo državo pa predstavlja tudi v košarki in rokometu na vozičkih, znova vozi avto in kolo, spoznal pa je tudi Kajo, s katero si bosta kmalu obljubila večno zvestobo.

»Z njegovo zgodbo smo želeli poslati vsem pozitivno sporočilo, da četudi v življenju sprva ne gre vse kot po maslu, je vredno vztrajati,« pravijo fantje in dekleti ansambla Galop, ki je na glasbeni sceni prisoten že 15 let. In tudi glasba je velikokrat tista, ki dvigne razpoloženje in zaradi katere je lepo živeti.