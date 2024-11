Ansambel Brloga, specialisti za poroke

Petnajst let, od leta 2009, je že na glasbeni sceni ansambel Brloga iz Šentilja v Slovenskih goricah, v katerem so združili moči Simon Knuplež, Damijan Rener, Mitja Mlakar, Rok Najvirt in po novem tudi Nino Šnajder, ki se je fantom pridružil nedavno, ko so hkrati predstavili najnovejšo iskreno ljubezensko skladbo o toplini, sreči in ljubezni z naslovom S tabo sreča je doma. Gre za ganljivo in optimistično pesem, ki govori o ljubezni kot tisti, ki prežene skrbi, napolni svet z veseljem in prinese občutek domače sreče.

Pesem je plod sodelovanja z avtorjem glasbe, besedila in aranžmaja Urošem Steklaso, za produkcijo je poskrbel Nejc Tratnjak, za pesem pa so posneli čudovit videospot v produkciji Timoteja (Timija) Krhlanka, v njem pa izpostavili toplino in barvitost ljubezni. Čeprav besedilo veliko govori o vremenu, je bil videospot zaradi termina snemanja sprva načrtovan skoraj izključno za notranje prostore.

Kadre za videospot so posneli večinoma na mariborskem Lentu. FOTO: arhiv ansambla

»Nepričakovano toplo in sončno vreme pa nas je spodbudilo, da smo se odpravili v Maribor, mesto, ki je bilo letos razglašeno za najlepšo jesensko destinacijo v Evropi. Zato smo se na čudovit jesenski dan odpravili na Lent in tam posneli večji del kadrov. Snemanje je potekalo v odličnem vzdušju, polnem dobre energije in smeha. A vse vendarle ni šlo povsem gladko. Naš harmonikar Damijan je očala odložil na streho avtomobila in se odpeljal, ne da bi to opazil. Ko je ugotovil, da jih pogreša, se je celo vrnil iz Šentilja v Maribor, da bi preveril, ali so morda kje ob poti, a očala so žal izgubljena, kar se opazi tudi proti koncu videospota, ko Damijan igra brez njih,« so nam razkrili fantje, ki so se letos kot lanski zmagovalci udeležili festivala v Oplotnici. In igrali v revijalnem delu.

Sicer pa igrajo na najrazličnejših dogodkih, veselicah, poslovnih in rojstnodnevnih zabavah, še zlasti pa jih radi najamejo za poroke. Na slednjih so tako pogosto, da so si celo prislužili vzdevek specialisti za poroke. Čeprav se počasi bližamo koncu leta, pa fantje napovedujejo, da bodo še letos izdali zgoščenko, na kateri bodo njihove največje uspešnice pa tudi najnovejše avtorske skladbe.