57 največjih energetskih podjetij ustvari večino toplogrednih plinov

Največje svetovne energetske družbe so od leta 2016 skupaj prispevale 80 odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, izhaja iz analize Carbon Majors, ki jo je pripravil raziskovalni inštitut InfluenceMap. Trije največji onesnaževalci so podjetja v državni lasti – savdski Saudi Aramco, ruski Gazprom in indijski Coal India.

Analiza neprofitnega inštituta, ustanovljenega ob robu sprejetja prelomnega pariškega podnebnega sporazuma leta 2015, kaže, da je večina podjetij iz energetskega sektorja po sprejemu sporazuma še okrepila proizvodnjo fosilnih goriv v primerjavi s sedemletnim obdobjem pred tem.

Večina podjetij iz energetskega sektorja je po podpisu pariškega podnebnega sporazuma še okrepila proizvodnjo fosilnih goriv. FOTO: Wolfgang Rattay/Reuters

Izpusti ogljikovega dioksida so se tako še povečali, levji delež vseh globalnih izpustov tega toplogrednega plina pa je proizvedlo le 57 največjih energetskih podjetij na svetu. Saudi Aramco je k skupnim izpustom prispeval 4,8 odstotka, Gazprom 3,3 odstotka, Coal India pa tri odstotke. Prispevek prav tako državnega podjetja Iranian Oil znaša 2,8 odstotka. Kot še izhaja iz analize Carbon Majors, je 88 odstotkov emisij ogljikovega dioksida mogoče pripisati skupno 117 proizvajalcem fosilnih goriv. Med njimi so podjetja BP, Shell, TotalEnergies, Eni, RWE in Repsol.

88 % emisij CO 2 je mogoče pripisati 117 proizvajalcem fosilnih goriv.

Države članice OZN so si v okviru pariškega podnebnega sporazuma zadale cilj omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija glede na predindustrijsko obdobje. A brez korenitih posegov v fosilna goriva to očitno ne bo mogoče, saj se temperature nenehno višajo; zadnje desetletje je bilo po podatkih Svetovne meteorološke organizacije (WMO) najtoplejše doslej. Po podatkih WMO je bila povprečna temperatura na površju lani za 1,45 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo.

Po podatkih WMO je bila povprečna temperatura na Zemljinem površju lani za 1,45 stopinje Celzija višja od predindustrijske. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Na lanski podnebni konferenci OZN v Dubaju so države potrdile nov dogovor, ki prvič doslej vključuje tudi fosilna goriva. Besedilo sicer ne omenja odprave fosilnih goriv, prinaša pa zavezo prehoda od fosilnih goriv v energetskih sistemih.