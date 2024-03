Snježana s ponarejeno diplomo iz Prištine služila z zobozdravstvenimi storitvami in tretmaji proti staranju

Iz Srbije prihaja zgodba o lažni zdravnici. Snježano S. so tako prijeli zaradi suma, da je s ponarejeno diplomo v ordinaciji v luksuznem letovišču opravljala zobozdravstvene storitve in tretmaje proti staranju.

Imela ponarejeno diplomo Univerze v Prištini

V Beogradu je 48-letnica od leta 2021 delala in služila v svoji zobozdravstveni ordinaciji, dokler je niso prijeli in odpeljali v enomesečno pridržanje. Čeprav je na zaslišanju zanikala, da bi ponaredila svojo diplomo, kot navaja Nova.rs, se oškodovani uporabniki njenih storitev še naprej javljajo tožilstvu. Osumljenka je taka opravljala storitve dentalne in »anti-aging« medicine z domnevno pridobljenim nazivom doktor stomatologije na podlagi diplome Medicinske fakultete Univerze v Prištini iz 27. februarja 1999, za katero se je pozneje izkazalo, da je ponarejena.

»V nadaljnjem poteku dokaznega postopka bo tožilstvo zaslišalo oškodovance in druge morebitne priče ter po izvedbi vseh dokazov in ugotovitvi dejanskega stanja sprejelo odločitev,« so sporočili iz pristojnega tožilstva.