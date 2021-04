Znane podrobnosti napada na kongres, v katerem sta umrla policist in napadalec (25)

Noah Green FOTO: Facebook/noah Green Via Reuters

William "Billy" Evans FOTO: U.s. Capitol Police Via Reuters

Motiv napada še ni znan

V petkovem napadu na ameriški kongres sta umrla kongresni policistin napadalec, 25-letniiz Indiane, ki so ga smrtno ranili kongresni policisti, potem ko je z nožem v roki izstopil iz avtomobila, s katerim je povozil dva kongresna policista in treščil v varnostno oviro.To je bil že drugi odmeven napad na ameriški kongres po 6. januarju, ko so stavbo napadli podporniki bivšega predsednika ZDA, ki se niso sprijaznili z njegovim porazom na demokratičnih volitvah.Med napadom 6. januarja, ko je bil med petimi smrtnimi žrtvami prav tako kongresni policist, so prevladovali desni skrajneži, tokrat pa je napadel temnopolti 25-letnik, ki je na svojem Facebooku izražal podporo organizaciji Islamska nacija. To vodi radikalni temnopolti politik»Prosim vas, da še naprej molite za kongresne policiste in njihove družine,«" je na novinarski konferenci po napadu dejala vršilka dolžnosti šefa kongresne policijein dodala, da so to težki časi zanje.Green je ranil dva policista, umrl pa je veteran kongresne policije Billy Evans. Po krajši preiskavi in zaprtju kongresnega griča je postalo jasno, da je šlo za omejeno dejanje posameznika. Preiskava sicer še traja.Predsednikje ukazal spustiti zastave pred Belo hišo na pol droga in izrazil sožalje Evansovi družini. Sožalje so izrekli tudi podpredsednica ZDAin številni člani zveznega kongresa, ki so policistom izrazili hvaležnost za zaščito.Evans je sedmi kongresni policist, ki je umrl med opravljanjem dolžnosti v zgodovini kongresne olicije. Motiv za petkov napad na kongres za zdaj še ni pojasnjen.