Zloglasni avstrijski monstrum gre v navadni zapor

Točno opolnoči med ponedeljkom in torkom se je iztekel rok, do katerega je bila možna pritožba na odločitev tričlanskega sodnega senata deželnega sodišča v Kremsu, da je zloglasni Josef Fritzl lahko premeščen iz forenzično-terapevtskega centra v Steinu (kamor so ga namestili pred 15 leti) v navadni zapor.

Kriminalna energija brez primere

Tako odločitev je senat sprejel tudi po psihiatrični oceni danes 89-letnega Fritzla, v kateri so ugotovili, da ne obstajajo razlogi, da bi ga še morali zadrževati v psihiatrični ustanovi. Po poročanju dnevnika Österreich naj bi se premestitev zgodila v nekaj dneh, so pa Fritzlu zavrnili pogojni odpust iz specialnih preventivnih razlogov. Ob tem dodajajo, da je zaradi Fritzlove »obsežne in napredujoče demence ter telesnega slabenja« zmanjšana tudi osebnostna motnja, ki ga je gnala v nerazumno posiljevanje in 24-letno zaklepanje svoje hčere v klet.

89 let avstrijski monstrum šteje danes.

To naj bi potrdili tudi zdravniška ekspertiza ter sveži rezultati preiskav Fritzla, ki je od izbruha afere po poročanju avstrijskih kronistov spremenil ime in priimek. Navkljub slabemu zdravstvenemu stanju pa mu je izrečena dosmrtna zaporna kazen, že v zavrnitvi možnosti za starčev pogojni odpust pa so našteli številne razloge, ki onemogočajo, da bi znova postal svoboden človek. Ob »kriminalni energiji brez primere« (kot so uradno zapisali avstrijski organi) vendarle ni moč z gotovostjo sklepati, da v prihodnosti ne bi prišlo do novih deliktov. Prav tako zanj ne vidijo možnosti bivanja v domačem okolju.