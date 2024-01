Zločin, ki je pretresel celo načelnika policije: Romeo je ubil osem ljudi, sedem iz iste družine

Oblasti ameriške zvezne države Illinois so v ponedeljek začele iskalno akcijo za 23-letnim Romeom Nanceom, ki je osumljen, da je v mestu Joliet ubil osem oseb. V veliki iskalni akciji so strelca našli v bližini mesta Natalia v Teksasu, kjer je po soočenju s policijo naredil samomor. Motiv strašnega zločina ni znan, so pa policisti razkrili, da je osumljeni poznal vse svoje žrtve.

Nance je prvo žrtev, 28-letnika iz Nigerije, ki je zadnja tri leta živel v ZDA, ustrelil iz osebnega vozila. Naslednji dan pa so policisti v hiši, v kateri je živel osumljeni, našli še pet trupel, še dve pa v hiši nasproti njegovega doma.

»Najhujši zločin v moji karieri«

Žrtve, ki so jih našli v dveh hišah, naj bi bili člani iste družine. »Policist sem že 29 let, a to je zagotovo najhujši zločin v moji karieri,« je rekel načelnik policije v Jolietu William Evans. Dan Jungles, policijski šef okrožja Will, je rekel, da se še ne ve, kako dolgo so bili ljudje v hišah, preden so jih našli.

Dodali so še, da je bila s strelnim orožjem poškodovana tudi 42-letna ženska, ki pa naj ne bi bila povezana s preostalimi žrtvami.