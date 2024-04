Zagrebčani v šoku! Samo danes umorili dve ženski: »Nekdo je ubil mojo mamo«

Hrvaški mediji od jutra poročajo o umoru dveh žensk v Zagrebu. V prvem primeru so pisali o družinskem umoru, ki se je zgodil ob 7.25 na območju Maksimira. Uro pozneje je javnost pretresel še en umor, ko je sin v stanovanju v zagrebškem naselju Srednjaci na tleh našel mrtvo mamo.

»V stanovanju v središču Zagreba ubil žensko: »Slišalo se je kričanje«

Index.hr piše, da je moški v prvem primeru, ki se je zgodil v stanovanju v središču Zagreba, streljal na članico svoje družine. Ženska je kmalu po prevozu v bolnišnico zaradi hudih poškodb umrla, kljub temu da so ji zdravniško pomoč nudili že v stanovanju. Morilca so policisti kmalu prijeli.

Bralci Indexa so poročali, da se je iz stanovanja slišalo kričanje, na kraj dogodka so kmalu prispele zdravniška pomoč in specialne enote policije.

FOTO: Tomislav Miletic/pixsell Pixsell

V drugem primeru, o katerem so bili zagrebški policisti obveščeni ob 8.20, so policisti na tleh stanovanja našli žensko truplo.Smrt pa naj bi bila posledica kaznivega dejanja. Po neuradnih zapisih naj bi šlo za umor.

»Nekdo je ubil mojo mamo«

Jutarnji list poroča, da so hrvaški policisti ob 8.20 prijeli poziv moškega, ki je dejal, da je »nekdo ubil mojo mamo«.

Časnik navaja, da je morilec žensko usmrtil z več vbodi z ostrim predmetom, najverjetneje nožem. Dodajajo, da se je zjutraj na vratih njenega stanovanja pojavil moški, na vratih so bili očitni znaki vloma. Storilca še iščejo.