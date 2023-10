Zagorel nočni klub, umrlo najmanj 11 ljudi, iščejo pogrešane (VIDEO)

V požaru v nočnem klubu v španskem mestu Murcia je umrlo najmanj enajst ljudi, vendar število žrtev še ni dokončno, poročajo tuje tiskovne agencije. Štiri osebe se zaradi zastrupitve z dimom zdravijo v bolnišnici. Vzrok požara za zdaj ni znan.

Gasilci še na terenu, število žrtev še ni dokončno

Požar je v priljubljenem klubu Teatre izbruhnil okoli 6. ure zjutraj, ko je bilo tam še veliko ljudi. Pogasili so ga okoli 9. ure. Po zadnjih podatkih policije je umrlo enajst ljudi, vendar opozarjajo, da so gasilci še na terenu in število žrtev še ni dokončno.

Gasilcem delo otežuje bojazen, da se bo v požaru poškodovano poslopje zrušilo, je povedal župan Murcie Jose Ballesta, ki je v mestu razglasil tridnevno žalovanje. Policija medtem išče ljudi, ki so bili v klubu v soboto zvečer, saj je tam potekalo večje praznovanje. Za zdaj vseh še niso našli.

Po prvih podatkih je požar izbruhnil v prvem nadstropju diskoteke, vendar vzrok še ni znan, je za španske medije povedal predstavnik policije Diego Seral.