»Za prehod državne meje brez kontrole so mafijcii računali od 1300 evrov naprej«

Na Hrvaškem dobiva epilog ena največjih afer ponarejanja in prodaje osebnih dokumentov kriminalnim združbam. Na sodišču so tokrat izrekli kazni dvema članicama kriminalne združbe. Asja Beriša je bila obsojena na delno pogojno kazen v trajanju leta in pol. Od tega bo morala sedem mesecev preživeti v zaporu, preostalih 11 mesecev pa bo prestajala pogojno kazen s štiriletno preizkusno dobo. Plačati bo morala še dodatno denarno kazen v višini 5000 evrov.

Skupaj z Berišo je bila obsojena tudi Marina Vasić, in sicer na 11 mesecev pogojen zaporne kazni s preizkusno dobo treh let. Obe morata plačati tudi sodne stroške v višini 100 evrov.

Obsojeni sta sicer le dve od prvotno 18 obtoženih ponarejanja in preprodaje osebnih dokumentov, na sojenje jih čaka še pet, med njimi tudi prvoobtoženi organizator kriminalne združbe Nusret Seferović.

Prodajali tudi v Slovenijo

Obtožnico zoper osemnajsterico je leta 2020 vložil hrvaški Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK). V njej je med drugim navedeno, da je skupina nezakonito pridobivala podatke iz sistema hrvaškega ministrstva za notranje zadeve in jih prodajala mafijskim skupinam iz Srbije, Črne gore ter tudi Slovenije.

Podatke so prodajali po ceni 70 evrov, da so klientom uredili prehod državne meje brez mejne kontrole, pa so računali od 1300 evrov naprej. Tisti, ki so želeli pridobiti hrvaške osebne dokumente, torej osebne izkaznice ali potne liste, so morali za to plačati najmanj 3500 evrov.

USKOK je zoper omenjeno skupino vložil obtožnico za več kaznivih dejanj, med njimi za zločinsko združevanje, ponarejanje dokumentov, zlorabo položaja in pooblastil ter nepeljevanja h kaznivim dejanjem.