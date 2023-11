Za nič dela še odškodnina: sodišče je odločilo, da je bil trpinčen na delovnem mestu

Nekdanji predstavnik za odnose z javnostjo na hrvaškem ministrstvu za izobraževanje in znanost Duje Bonacci je zdaj, četudi je že pred leti javno priznal, da za prav nič dela na svojem delovnem mestu na mesec prejema 1460 evrov bruto plače, prepričal še sodišče, da mu ob vsem tem pripada odškodnina.

Tožil je namreč državo, saj je trdil, da zaradi spora s takratno ministrico enostavno ni mogel delati. Vse skupaj je podrobneje opisal na facebooku. Zagrebško sodišče je zdaj odločilo, da je bil Bonacci trpinčen na delovnem mestu od sredine leta 2017 do 23. maja 2018. Ker da mu niso bile dodeljene delovne naloge oziroma so mu odredili, da v primerjavi z leti pred tem opravlja bistveno preprostejše naloge.

Po prepričanju sodišča, kot poročajo hrvaški mediji, je bilo takšno ravnanje ministrstva oblika mobinga na delovnem mestu. Če bo sodba postala pravnomočna, bo moralo ministrstvo Bonacciju plačati 1061 evrov odškodnine zaradi kršitve osebnostne pravice skupaj z zamudnimi obrestmi in hkrati povrniti stroške celotnega postopka, ki znašajo 6047 evrov.

Plača v višini 1400 evrov

Tožnik sicer še danes dela na omenjenem ministrstvu, a kot priznava, še vedno nima nobenih delovnih nalog. Dobiva pa plačo v višini 1400 evrov.

»Od leta 2017 skoraj nič ne delam,« je povsem odkrit. Zadnji dve ali tri leta je sicer del organizacijske enote, v kateri ima z nadrejenimi povsem korekten odnos. Torej, ni več žrtev mobinga. Vsake toliko časa pa da mora v službi opraviti tudi kakšno zahtevnejšo zadolžitev, kar brez težav tudi opravi.

Na vprašanje, kaj na vse to pravijo njegovi sodelavci, je za hrvaški RTL odgovoril, da ga o tem nihče nič ne vpraša. Je pa, kot dodaja, na nekakšni črni listi še danes. »Žal mi je, da ne delam tistega, kar znam in v čemer sem dober, in da ministrstvo nima želje in potrebe po mojih sposobnostih,« je sklenil.