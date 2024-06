Z ukradeno elektriko gojil travo

Mariborski možje postave so pred dnevi na podlagi pridobljene odredbe Okrožnega sodišča v Mariboru opravili preiskavo stanovanjske hiše v okolici Maribora. Našli so prirejen prostor za gojenje prepovedane droge konoplje in zasegli skupno 455 sadik različnih velikosti. Prav tako so bili zaseženi vsi pripomočki za gojenje. Našli so še štiri vreče in 11 posod z že posušenimi rastlinskimi delci ter manjši zavitek aluminijaste folije, v kateri je bila neznana snov bele barve; zanjo obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo po opravljeni analizi zaseženih snovi zoper 53-letnega osumljenca podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi. Ker so med opravljanjem hišne preiskave zaznali tudi sum storitve kaznivega dejanja tatvine električne energije, bodo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo tudi zaradi tega.

Blejski policisti pa so v prejšnjem tednu po pridobljeni odredbi Okrožnega sodišča v Kranju pretresli prebivališče 29-letnega osumljenca na območju občine Bohinj. V prirejenem prostoru za gojenje prepovedane droge so našli in zasegli nekaj kilogramov posušenih rastlinskih delcev in druge produkte, za katere sumijo, da gre za prepovedano konopljo, našli so tudi pripomočke za gojenje.

Gorenjec je pridelek posušil. FOTO: PU Kranj

Prostor je bil primerno opremljen. FOTO: PU Kranj

Po vseh zbranih obvestilih bodo osumljenca kazensko ovadili na pristojno okrožno državno tožilstvo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi in postopkov v športu ter predhodnih sestavin za izdelavo prepovedanih drog in prometa z njimi. Predkazenski postopek usmerja Okrožno državno tožilstvo v Kranju, so še dejali na kranjski policijski upravi in pristavili, da je za to kaznivo dejanje predpisana kazen zapora od enega do desetih let.