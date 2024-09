Vznemirjujoč posnetek: psa privezal na traktor in ga vlekel po ulici (FOTO)

Moškega iz Sarajeva so danes aretirali, potem ko je psa privezal na traktor in ga vlekel po ulici. Informacijo je za Klix.ba potrdila tiskovna predstavnica Policijske uprave Vzhodno Sarajevo Vesna Stokanović.

Iz združenja za zaščito živali so za Klix.ba povedali, da je moški pred tem ustrelil psa, ga vlekel po ulici in ga nato živega zakopal. Pes naj bi preživel in so ga prepeljali na veterinarsko postajo, kjer je v kritičnem stanju.

O trpinčenju psa je bila obveščena dežurna tožilka, ki bo zoper moškega določila nadaljnje ukrepe in dejanja.