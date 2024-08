Vse posnel župan: hud pretep Romov in presunljivi kriki, nato nekdo z avtom zapeljal v ljudi (VIDEO)

V Sloveniji močno odmeva dogodek pri Kočevju, ko so Romi napadli policiste, zdaj pa o podobnem incidentu, v katerega so vpleteni pripadniki romske skupnosti, poročajo tudi naši južni sosedje.

Iz Hrvaške tako prihaja vznemirljiv posnetek, ki ga je posnel župan Bjelovarja Dario Hrebak. Tako je na facebooku objavil posnetek fizičnega obračuna in streljanja v noči na petek. Nekaj minut čez polnoč sta se spopadli dve skupini Romov, šest ljudi je bilo poškodovanih, 12 pa jih je policija pridržala. Ena oseba je bila iz strelnega orožja ustreljena v predel vratu.

»To je grozna stvar, ki se je sinoči zgodila v Bjelovarju. Samo zahvaljujoč hitri reakciji občanov in bjelovarske policije, ki se ji zahvaljujem za odziv, smo se izognili tragediji,« je zapisal župan.

»Govoril sem s predstavniki romske manjšine v mestu, ki so mi potrdili, da gre za romske priseljence, ki živijo na relaciji Hrvaška–Nemčija. V vsakem primeru bomo postavili dodatne kamere in pomagali policiji pri iskanju storilcev teh in podobnih kaznivih dejanj,« je še zapisal.