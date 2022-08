Vrgli so ga iz stavbe, zato je ubil tri sosede

Možakar, ki so ga vrgli iz stanovanjske hiše v Houstonu v ameriški zvezni državi Teksas, je v noči na nedeljo pred nekdanjim domovanjem zakuril več ognjev in počakal, da so drugi najemniki začeli bežati iz stavbe. Kakor je sporočila policija, je nato začel streljati nanje, pri čemer je zadel pet ljudi. Dva stanovalca sta umrla na kraju samem, eden pa pozneje v bolnišnici; dve osebi sta ranjeni. Napadalca so ustrelili policisti.

Eden od stanovalcev, ki je nepoškodovan preživel napad, zlaga svoje premoženje na poltovornjak.

Incident se je zgodil ob enih ponoči v industrijsko-stanovanjski soseski na jugozahodu Houstona. Kot je povedal šef lokalne policije Troy Finner, je napadalec streljal tudi na gasilce, ki so hoteli pogasiti požar, zato so se zatekli na varno, dokler na prizorišče niso prišli policisti in ubili strelca. Od gasilcev ni bil nihče ranjen. Identiteta napadalca še ni razkrita, znano je le, da je bil nekje v štiridesetih letih in da je bil temnopolt.

Kakor je policiji povedal najemodajalec, je med žrtvami tudi hišnik, ki je 33 let živel v stavbi in skrbel zanjo. Sam požar pa je močno poškodoval deset stanovanjskih enot, ki so zdaj nevseljive. Po besedah lastnika objekta je napadalec v hiši živel od leta 2013, a zadnje čase ni plačeval najemnine; lastnik ga je v soboto izselil iz stanovanja. Kakor je povedal eden od sosedov, ki je nepoškodovan preživel incident, je bil napadalec hudo bolan, brez službe in denarja, nato pa se je moral še izseliti. »Kaže, da se mu je v zadnjem času nabralo toliko stvari, da mu je postalo preprosto vseeno,« je komentiral.