V Zrćah festival, policisti pa polne roke dela: poglejte, kaj vse so zasegli (FOTO)

Hrvaški policisti so v času festivala elektronske glasbe na Pagu, ki ga je obiskalo okoli 7000 ljudi, zasegli več kot 12.000 tablet ekstazija, 716 gramov MDMA, okoli 185 gramov kokaina in drugih drog. Kot je sporočila policija, so izdali za 24.000 evrov denarnih kazni in kazensko prijavili devet oseb.

Festival je potekal na paških plažah Zrće in Katarelac od 24. do 30. junija, med 7000 obiskovalci pa je bilo največ državljanov Velike Britanije.

Hrvaška policija je na območju policijske uprave ličko-senjske in zadrske županije v času festivala poostrila nadzor nad dejanji, povezanimi z zlorabo drog.

V tem času so policisti opravili osem kriminalističnih preiskav ter preiskali deset stanovanj in drugih prostorov. Poleg ekstazija, MDMA in kokaina so zasegli še okoli 1,5 kilograma ketamina, 620 gramov marihuane, 460 gramov polnil in tri digitalne tehtnice.

Kazenske prijave zaradi suma zlorabe drog so vložili proti osmim državljanom Velike Britanije in enemu Hrvatu.

Izdali so tudi 52 prekrškovnih nalogov in izrekli za skoraj 24.000 evrov glob. Začasno so zasegli tudi skoraj 53.000 evrov in 1785 britanskih funtov.