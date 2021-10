V streljanju v klubu umrla ženska

32

Strelski napad je šokiral mesto St. Paul v ameriški zvezni državi Minnesota: umrla je 20-letna ženska, še 14 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi tudi trije osumljenci, ki so že v primežu policije.Motiv za nasilje še ni znan, policija pa preiskuje okoliščine tragedije. Kot je znano, naj bi se streljanje začelo kmalu po polnoči v nedeljo po krajevnem času, ko so se začeli vrstiti panični klici na pomoč. Ko so možje postave prispeli v nočni lokal sredi mesta, so uzrli strašljiv prizor: v notranjosti kluba in pred vhodom so ležali številni ranjeni, ki so jih oskrbovali drugi obiskovalci, eni od njih, komaj 20-letni ženski, žal ni bilo več pomoči. Preostalih 14, med njimi tudi domnevni strelci, niso v smrtni nevarnosti, so že potrdili v bolnišnici.Policija za zdaj ne izključuje nobenega motiva za napad, prav tako še ni jasno, ali so bili oboroženi vsi osumljenci in s kakšnim orožjem so streljali. Neuradno naj bi streljali 33-letni, 29-letniin 32-letni; ali so stari znanci policije, ni znano. Župan mestain guverner Minnesoteizrekata sožalje svojcem žrtve in napovedujeta odločne ukrepe; v St. Paulu se sicer že nekaj časa spopadajo s porastom kriminala na ulicah, zaradi česar so poostrili policijski nadzor in vložili dodatna sredstva za usposabljanje potrebnih kadrov pri policiji. Samo letos se je v mestu, ki šteje dobrih 300 tisoč prebivalcev in je nekoč veljalo za zelo varno, zgodilo 32 umorov.