V Savi našli žensko truplo: gre za zmagovalko Big Brotherja?

V Dubrovčaku Lijevi so v ponedeljek popoldne našli truplo neznane ženske. Spomnimo, Marijano Seifert, zmagovalko regionalnega Big Brotherja, iščejo že pol leta. Nazadnje je bila ob reki Savi v Zagrebu. Od takrat se je za njo izgubila vsaka sled. Marijanin oče Ivo Kovačević je povedal, da še ne ve, ali gre za njegovo hčerko.

»Smo v stiku s policijo in kmalu bomo vedeli več. Podrobnosti nam niso mogli povedati, zato ne vem, v kakšnih oblačilih je bila tista ženska najdena in ali bi to lahko bila Marijana,« je pojasnil Ivo. Na vprašanje, ali so družinski člani oddali kri za morebitno analizo DNK, je Ivo Kovačević odgovoril, da niso, a bi to z veseljem, poroča 24sata.

Spomnimo, Več kot pet mesecev policija išče Marijano Seifert (37), zmagovalko regionalnega Big Brotherja leta 2011, ki se je 27. aprila odselila z zagrebškega naslova na Savici, od takrat pa o njej ni več sledi. Njen mož Karlo jo je prijavil kot pogrešano. Tudi sestra pogrešane Marijane znana na Balkanu. Gre za Majo Kovačević, ki je v srbskem Baru bivala tudi s Slovencema Ksenijo Kranjec in Janom Klobaso.