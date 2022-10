Sestra pogrešane Marijane šokirala javnost: Poznala sem Mateja Periša

Več kot pet mesecev policija išče Marijano Seifert (37), zmagovalko regionalnega Big Brotherja leta 2011, ki se je 27. aprila odselila z zagrebškega naslova na Savici, od takrat pa o njej ni več sledi. Njen mož Karlo jo je prijavil kot pogrešano.

Kot poroča 24sata, je tudi sestra pogrešane Marijane znana na Balkanu. Gre za Majo Kovačević, ki je v srbskem Baru bivala tudi s Slovencema Ksenijo Kranjec in Janom Klobaso. V nedeljo je vstopila še v srbski šov Zadruga in mnoge presenetila, ko je priznala, da njena družina sumi, da je njena sestra naredila samomor. Nato pa je občinstvo šokirala še z enim podatkom. Povedala je namreč, da je poznala tudi Mateja Periša iz Splita, ki so ga v Beogradu iskali cele tri mesece, njegovo truplo pa so nazadnje našli v Donavi. »Da, Mateja sem poznala. V Splitu vsi poznajo vse. Še danes sva prijatelja na instagramu.« Dejala je še, da si takrat ni mogla predstavljati, da bo podobna usoda doletela tudi njeno družino.