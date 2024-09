V potoku truplo pogrešane 8-letnice: obdukcija razkrila grozljive podrobnosti njenega umora

Osemletna Narin Güran je izginila 21. avgusta v turškem mestu Diyarbakir. S prijateljicami se je vračala s tečaja, a nikoli ni prišla domov. Zdaj pa so po 19 dneh iskanja njeno truplo našli nedaleč od rodne vasi. Truplo je bilo v potoku v vreči, obloženi s kamenjem in vejevjem. Po najdbi so pridržali 24 ljudi, med njimi očeta, mamo, dva brata in tri strice male Narin. Njihovi prošnji za udeležbo na pogrebu niso ugodili.

Vrečo pokrili z vejicami in kamni, da bi se izognili sumu

Notranji minister Ali Yerlikaya je tako potrdil, da so policijske sile našle truplo. »Potem ko je bila Narin umorjena, so jo dali v vrečo in odnesli k potoku. Vrečo so pokrili z vejicami in kamni, da bi se izognili sumu,« je sporočil lokalni guverner Murat Zorluoglu.

Na istem mestu so že vsaj trikrat iskali in tam našli rožnato nogavico, vendar je njena družina trdila, da ni od pogrešane deklice. »Tisti, ki so odgovorni za Narinino smrt, bodo privedeni pred sodišče,« je dejal pravosodni minister Yılmaz Tunc, navaja duvaR. Preiskava in zaslišanje aretiranih se nadaljujeta, je še povedal Tunc.

Zaradi deklice protesti

Truplo 8-letnice so prepeljali na inštitut za sodno medicino na obdukcijo, po preliminarnih rezultatih obdukcije ima deklica poškodbe vratu in zlomljeno nogo. Primer izginotja deklice je pretresel Turčijo in v Istanbulu je potekal protest. Protestniki so nosili transparente in portret dekletca.