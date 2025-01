Iz porodnišnice ugrabili novorojenčico Sofio, kamere so vse posnele (VIDEO)

Italijanski mediji so poročali, da so po nekajurnem iskanju našli en dan staro novorojenčico, ki sta jo neznanca v torek ugrabila iz klinike v mestu Cosenza na jugu Italije. Policija je ustavila avtomobil z ugrabiteljema ter aretirala moškega in žensko. Dojenčica Sofia je v dobrem zdravstvenem stanju, poročajo.

FOTO: Zaslonski posnetek, X

Ugrabitev v središču mesta

Po poročanju časopisa Il Messaggero se je dogodek zgodil v kliniki Sacro Cuore v središču mesta. Ženska z delno zakritim obrazom je vstopila v bolnišnico, se predstavila kot medicinska sestra in odpeljala komaj en dan staro novorojenčico.

Lažna medicinska sestra se je približala materi in ji dejala, da mora otroka odpeljati na pregled k pediatru. Potem je zapustila kliniko. Ko se deklica ni vrnila, so mati in babice postale zaskrbljene ter poklicale policijo.

Policija hitro ukrepala

Policija je nemudoma začela preiskavo. Po prvih informacijah so nadzorne kamere pokazale, da je žensko pred kliniko čakal moški temnejše polti z otroškim sedežem v avtomobilu. Deklico so položili v avto in se odpeljali.

Na družbenih omrežjih so se hitro razširila opozorila o ugrabitvi.

Eden od zapisov je opisal žensko kot nizko osebo s kitkami, ki je trdila, da mora otroka oprati. Informacije so spodbudile iskalno akcijo.

Policija je še sporočila, da sta osumljenca v priporu, preiskava pa se nadaljuje. Vsi upajo, da bo deklica kmalu ponovno združena s svojo družino.