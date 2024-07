V nesreči čolna ob obali umrlo 40 migrantov

Ob obali Haitija je zagorel čoln z migranti, je danes sporočila Mednarodna organizacija ZN za migracije (IOM) in dodala, da je v nesreči umrlo vsaj 40 migrantov. Obalna straža je rešila 41 ljudi, enajst pa so jih hospitalizirali, med drugim zaradi opeklin.

Skupina migrantov je v sredo s čolnom odplula iz pristanišča Labadee in potovala proti karibskem otočju Turks in Caicos. Čoln je nato zagorel ob severni obali Haitija, v nesreči pa je umrlo najmanj 40 ljudi. Po navedbah IOM je obalna straža rešila 41 migrantov, enajst pa so jih hospitalizirali.

Haiti že desetletja pestijo revščina, politična nestabilnost in naravne nesreče, med drugim potres leta 2010, v katerem je po podatkih ZN umrlo približno 220.000 ljudi. Država se spopada z valom nasilja uličnih tolp, ki nadzirajo okoli 80 odstotkov prestolnice Port-au-Prince. V zadnjih mesecih pa se je okrepil tudi beg ljudi iz države.

Države, vključno z ZDA, Bahami in Jamajko, poročajo, da so prestregle že več čolnov z migranti s Haitija. Po podatkih IOM so sosednje države letos na Haiti vrnile več kot 86.000 migrantov.