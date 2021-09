V Istri pogrešajo 36-letnega slovenskega državljana

Na Hrvaškem od prejšnje sobote pogrešajo 36-letnega slovenskega državljana Martina Janija Dittricha, ki ima bivališče v Ljubljani. Prejšnjo soboto se je odpravil neznano kam iz kraja Markovac pri Višnjanu v hrvaški Istri s srebrnim peugeotem slovenske registracije.



Ko se je Dittrich odpravil iz Markovca, je imel oblečeno belo majico s kratkimi rokavi, pisane dolge hlače in črne čevlje. Visok je 185 centimetrov, ima rjave lase in modre oči ter je srednje postave.



Preiskavo vodi policijska uprava hrvaške Istre s sedežem v Pulju. Vse, ki so Dittricha opazili, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo oz. po elektronski pošti na naslov nestali@nestali.hr.

