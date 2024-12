Letalo ob pristanku zdrsnilo s steze in se zaletelo v zid, umrlo najmanj 120 ljudi (VIDEO)

V nesreči letala na letališču Muan na jugozahodu Južne Koreje je danes umrlo najmanj 120 ljudi, so sporočili južnokorejski gasilci. Dva človeka so uspeli rešiti in ju prepeljali v bolnišnico. Na krovu je bilo skupno 181 ljudi. Reševalna akcija še poteka.

Letalo južnokorejske družbe Jeju Air je bilo na poti iz Bangkoka, ko je ob pristanku zdrsnilo s pristajalne steze in se zaletelo v zid. Glede na posnetke je izbruhnil obsežen požar, poročajo tuje tiskovne agencije.

Letalo popolnoma uničeno

»Letalo je bilo skoraj popolnoma uničeno, zato je težko identificirati umrle,« je dejal predstavnik gasilcev.

Oblasti svarijo, da so verjetno umrli skoraj vsi na krovu. Reševalna akcija sicer še poteka.

Oba preživela sta člana posadke, med drugim pa sta utrpela različne stopnje opeklin. Našli naj bi ju v repu letala.

Preiskava nesreče letala boeing 737-600, na katerem je bilo 175 potnikov in šest članov posadke, še poteka. Gasilci pa domnevajo, da ji je botroval trk s pticami in slabo vreme.

FOTO: Youtube, zaslonski posnetek

Izvršni direktor družbe Jeju Air Kim E-bae je v imenu družbe izrazil sožalje in se opravičil vsem prizadetim. »Ne glede na vzrok, prevzemam popolno odgovornost kot izvršni direktor,« je dodal.

Vršilec dolžnosti predsednika Choi Sang-mok je že na kraju nesreče, pristojnim agencijam pa je naročil, naj uporabijo vso razpoložljivo opremo, osebje in infrastrukturo, da bi rešili še kakšno življenje.