V goreči tovarni umrli pod ruševinami

Najmanj 11 ljudi je umrlo, ko se je porušila zgradba v tovarni barvil v severnem delu glavnega mesta Indije New Delhiju, najmanj štirje pa so bili ranjeni. Gasilci so v okrožje Alipur po pozivu, ki je prišel v četrtek ob 17.25 po lokalnem času, poslali 22 gasilnih vozil, a so za ukrotitev požara vseeno potrebovali kar štiri ure.

»Ogenj, ki vključuje barvila, je zelo težko pogasiti, zato so delavci ostali ujeti v stavbi, ta pa se je nato zaradi eksplozije zrušila,« je povedal predstavnik gasilcev. Ogenj je bil tako močan, da so stene zgradb poleg tovarne popokale zaradi vročine.

Goreča barvila je zelo težko pogasiti. Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

Vzrok požara ni znan, reševalne ekipe so včeraj dopoldne še vedno iskale ljudi, ujete v tovarni. Gasilci sumijo, da so imeli v tovarni le eno stopnišče in nobene protipožarne opreme. Ker se je ogenj razširil iz pritličja navzgor, delavci niso mogli pobegniti iz stavbe.

Mimo barikad

Ogenj se je s tovarne barv razširil tudi na okoliške stavbe. Med drugim je zajel bližnji center za rehabilitacijo po zasvojenosti z mamili in osem trgovin. Medtem ko je identiteta štirih poškodovanih, ki so jih po nesreči odpeljali v lokalno bolnišnico znana, identifikacija žrtev še poteka.

Med drugim je požar zajel bližnji center za rehabilitacijo po zasvojenosti z mamili.

Gasilci so na kraj nesreče prišli v daljšem času, kot bi bilo običajno, saj so se morali prebiti mimo barikad, postavljenih tam zaradi napovedanega protesta kmetov. Na desettisoče indijskih kmetov protestira za zajamčene cene pridelkov, ki so jim jih obljubili leta 2021.