V delavce vrgel bombo, za življenje enega se zdravniki še borijo

Trije delavci hrvaškega elektrogospodarstva (Hep) so zjutraj doživeli velik šok, ko je M. A. (71), h kateremu so v Pakracu v vzhodni Slavoniji prišli odklopit elektriko, vrgel ročno bomo.



Dva delavca sta bila poškodovana in se zdravita v bolnišnici, stanje enega izmed njiju je po poročanju portala mojportal.hr kritično, utrpel naj bi hude poškodbe glave in trebuha. Zdravniki se borijo za njegovo življenje. Drugi delavec je poln šrapnelov od eksplozivne naprave, počil mu je bobnič. Tretji delavec ni utrpel poškodb.



Napadalca je policija aretirala, poteka kriminalistična preiskava.



Hep je napad na svoje delavce najostreje obsodil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: