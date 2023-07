V Banjaluki aretirali Slovenca: to so našli pri njem

Policisti v Banjaluki so v noči na četrtek prijeli državljana Slovenije, ki je med identifikacijo prostovoljno predal mamila, piše banjaluka.com.Po podatkih Policijske uprave Banjaluka so v četrtek okoli 00.30 v Banjaluki prijeli M.Č., državljana Slovenije, zaradi storitve kaznivega dejanja po 4. členu zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

»V postopku identifikacije je bila M.Č. prostovoljno izročil PVC-folijo, v kateri je bilo 4,7 grama bele praškaste snovi, ki po videzu spominja na prepovedano drogo »kokain« in PVC-folijo, v kateri je bilo 3,36 grama rastlinske snovi zelene barve, ki po videzu spominja na prepovedano drogo »marihuana«, so sporočili s policije.

O dogodku je bil obveščen dežurni sodnik banjaluškega sodišča, zoper M.Č. pa je bil izdan prekrškovni nalog.