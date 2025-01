V Ameriki število smrtnih žrtev naraslo na 15, policija išče sostorilce (VIDEO)

Število žrtev sredinega napada v New Orleansu, kjer je moški z avtomobilom zapeljal v množico, je glede na zadnje podatke z deset naraslo na 15. Oblasti so osumljenca, ki je bil v streljanju s policijo ubit, identificirale kot 42-letnega ameriškega državljana iz Teksasa. Sumijo, da pri dejanju, ki ga obravnavajo kot terorizem, ni deloval sam.

Napad se je v zgodnjih jutranjih urah zgodil na eno od osrednjih ulic, kjer so številni praznovali vstop v novo leto. Moški je s poltovornjakom z veliko hitrostjo zapeljal v množico ljudi, pri čemer jih je 15 ubil, še 35 pa ranil. V obstreljevanju s policijo je bil nato ubit.

Policija je napadalca identificirala kot 42-letnega Shamsuda-Din Jabbarja, vojnega veterana, ki je v vojski od leta 2007 do 2015 delal kot strokovnjak za informacijsko tehnologijo. Med letoma 2009 in 2010 je eno leto služboval v Afganistanu. Nazadnje je pred leti v Houstonu delal kot nepremičninski agent.

Našli zastavo skrajne skupine Islamska država

V njegovem vozilu so našli zastavo skrajne skupine Islamska država (IS) ter dve doma narejeni bombi. Policija napad preiskuje kot dejanje terorizma. Obenem išče morebitne sostorilce, saj menijo, da Jabbar za dejanje »ni bil odgovoren zgolj sam«. FBI izvaja preiskave tako v Louisiani kot drugih zveznih državah.

Ameriški predsednik Joe Biden, ki je ostro obsodil napad, je ob sklicevanju na informacije zvezne policije FBI v sredo dejal, da je osumljenec nekaj ur pred napadom na družbenih medijih objavil posnetke, ki pričajo o tem, da ga je navdihnila Islamska država.

New Orleans je ena izmed najbolj obiskanih destinacij v ZDA in mesto bo 9. februarja gostilo super bowl, finalno tekmo lige ameriškega nogometa, ki velja za enega največjih športnih dogodkov leta.

Le nekaj ur po napadu v sredo pa naj bi mesto gostilo t. i. sugar bowl, nogometno tekmo med ekipama dveh univerz, a so dogodek zaenkrat prestavili za 24 ur.

Iz sveta se vrstijo obsodbe napada in izrazi sožalja, ki so jih izrazili številni državni voditelji in visoki predstavniki, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron, nemški kancler Olaf Scholz ter zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas.