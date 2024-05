Usodni obrok! Bivšemu možu in njegovi družini skuhala strupene gobe

Avstralka, ki je domnevno ubila tri ljudi, tako da jim je skuhala strupene gobe, se je na sodišču izrekla za nedolžno, poroča BBC.

49-letna Erin Patterson je obtožena treh umorov in dveh poskusov umora zaradi usodnega obroka govedine Wellington s strupenimi gobami, ki ga je postregla družini svojega bivšega moža julija lani.

S strupenimi gobami pokončala tasta in taščo ter svakinjo

Policija trdi, da je nekdanjega moža poskušala ubiti vsaj še trikrat. Večkrat je povedala, da svojih gostov ni namerno zastrupila, in to je ponovila tudi na včerajšnjem sojenju.

Pattersonova je gostila obiske na svojem domu v Leongathi, jugovzhodno od Melbourna, 29. julija lani. Njena nekdanja tast in tašča Gail in Don Patterson sta bila na kosilu, skupaj z Gailino sestro Heather Wilkinson in njenim možem Ianom. Policija je sporočila, da je bil povabljen tudi njen nekdanji mož Simon Patterson, a se kosila ni mogel udeležiti.

Nekaj ​​ur po zaužitju obroka so štirje gostje huje zboleli. Sprva so sumili na zastrupitev s hrano, toda v nekaj dneh so bili zakonca Patterson, oba stara 70 let, in Heather Wilkinson, stara 66 let, mrtvi. Ian Wilkinson (68) je edini preživel, potem ko je skoraj tri mesece preživel v bolnišnici.

Svojega nekdanjega moža je večkrat poskušala ubiti

Policija sumi, da so vsi jedli zelene mušnice, ki veljajo za izjemno strupene in smrtonosne gobe.

Policija je Pattersonovo takoj obtožila večkratnega umora in poskusa umora, detektivi pa so nato razkrili, da je imela osumljenka med letoma 2021 in 2022 na vesti tri poskuse umora nekdanjega moža. Pattersonovo so te dni obtožili kar osmih kaznivih dejanj.

Njen primer bodo zdaj po hitrem postopku posredovali vrhovnemu sodišču v Melbournu, prvo zaslišanje pa je napovedano 23. maja, piše BBC.