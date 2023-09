Umrl zadnji šef Cose Nostre: neusmiljeni morilec po 30 letih bega »padel« zaradi bolezni

Italijanski mafijski šef Matteo Messina Denaro (61), ki so ga aretirali januarja po 30 letih bega, je umrl, je v ponedeljek poročala tiskovna agencija ANSA. Messina Denaro je v času aretacije bolehal za rakom debelega črevesa.

Ker se je njegovo stanje v zadnjih tednih poslabšalo, so ga iz strogo varovanega zapora v osrednji Italiji premestili v bolnišnico.

Denaro ni poiskal agresivnega zdravniškega zdravljenja, zdravniki so ga prenehali hraniti, potem ko so razglasili, da je v nepovratni komi. Njegova odločitev, da začne zdravljenje, je povzročila njegovo aretacijo po obisku klinike v glavnem mestu Sicilije, Palermu.

Po aretaciji je bil Denaro šestkrat zapored obsojen na dosmrtno ječo in zaprt v strogo varovanem zaporu v L'Aquili, kjer je po dostopnih informacijah nadaljeval zdravljenje.

Matteo Messina Denaro FOTO: Carabinieri Via Reuters

Znan po vzdevku Diabolik

Matteo Messina Denaro, znan po vzdevku Diabolik, imenu kriminalca in protagonista znanega italijanskega stripa, katerega oboževalec je tudi sam, je bil dolgoletni šef Cose Nostre v zahodni sicilijanski provinci Trapani, čeprav je njegova moč segala do Palerma. Bil je neusmiljen morilec in zadnji predstavnik stare garde Cose Nostre.

Leta 1992 je bil del skupine mafijcev, ki jih je takratni mafijski šef Salvatore Riina (1930-2017) poslal v Rim, da bi ubili sodnika Giovannija Falconeja, znanega borca ​​proti mafiji. Uspelo jim je bombardiranje 23. maja pri Palermu.

Najbolj iskana oseba

Matteo Messina Denaro je izginil poleti 1993 in postal najbolj iskana oseba v Italiji. V letih, ki so sledila, so ga intenzivno iskali. Na koncu se je izkazalo, da se je zadrževal nedaleč od domačega mesta Castelvetrano na zahodu Sicilije. Po dolgih letih prisluškovanja njegovim družinskim članom in prijateljem ga je policija naposled le našla in aretirala na zasebni kliniki v Palermu, kamor je prišel na redni zdravniški pregled, poroča Jutranji list.