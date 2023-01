To je deček (12), ki so ga mučili in vrgli v kislino: »Kričal je in klical očeta«

Šefa sicilijanske Cose Nostre in najbolj iskanega italijanskega mafijca Mattea Messino Denara (60) so v začetku tedna aretirali v Palermu, potem ko je bil 30 let na begu. Obtožen je bil številnih umorov in likvidacij, zaradi okrutnosti pa je dobil ime Diabolik.

Matteo Messina Denaro. FOTO: Carabinieri Via Reuters

Njegov najbolj znan zločin in verjetno najhujši je umor 12-letnega dečka Giuseppeja di Mattea, čigar oče Santino di Matteo, naj bi pričal proti mafiji. Denaro je dečka ugrabil novembra 1993 in ga dve leti držal v ujetništvu, nato pa so ga zadušili in njegovo truplo vrgli v kislino.

Očetu dečka ugrabitelji pošiljali fotografije

Giuseppeja so ugrabili 14. novembra pred 30 leti, njegovemu očetu pa so poslali fotografije sinovega mučenja. Na koncu so ga zadavili in njegovo truplo raztopili v kislini, da ne bi našli nobenih dokazov.

Vendar so skesanci, ki so sodelovali pri ugrabitvi, na koncu spregovorili. »Kričal je in klical očeta. Nato smo ga zvezali in pustili. Jokal je, nato pa smo se vrnili. Bil je prestrašen,« je povedal eden od skesancev, ki je na sodišču prosil odpuščanja za grozljiv zločin, kar je šokiralo Italijo.

Trideset let pozneje Giuseppejev brat Nicola pravi, da potem ko je po 30 letih videl bratovega morilca, čuti nekaj med veseljem in bolečino. »Prebral sem, da je Denaro hudo bolan. In prav zato upam, da bo živel še dolgo in čim dlje trpel. Da trpi, kot je trpel moj brat. Na žalost je to, kar se je zgodilo v začetku tedna, odprlo naše stare rane. Zdaj samo želimo izvedeti resnico in kako je mogoče, da se je skrival 30 let,« je povedal Nicola.