Umorila otroka in še sebe, našel ju je šokirani oče in mož

Grozljiva tragedija odmeva po Donji Bistri, naselju z dobrimi tisoč prebivalci severozahodno od Zagreba, le lučaj od slovenske meje. Komaj 30-letna ženska je vzela življenje svojemu lastnemu sinu, nato pa sodila še sebi, trupli je odkril zaprepadeni mož in oče.

Ta je v šoku poklical reševalce in policijo, 38-letniku pa so nemudoma zagotovili psihiatrično pomoč. Kaj je mlado žensko potisnilo čez rob, da je z nožem zapečatila usodo petletnemu dečku in nato še sebi, uradno ni znano. Mož naj bi ju okoli poldneva našel v mlaki krvi v kopalnici najemniškega stanovanja, takoj je bilo jasno, da jima ni več pomoči, poročajo mediji pri naših južnih sosedih. Da mati ni videla izhoda iz hude finančne stiske, še povedo, tako so vsaj prepričani nekateri znanci družine.

»Bili smo šokirani, ko smo slišali, da sta mrtva. Policija je obkolila hišo, hiteli so po dvorišču, kakor da iščejo morilca, vsak kotiček so pregledali. Nazadnje se je izkazalo, da tretje osebe v tej žalosti zgodbi ni. Tako težko to dojemam. Zadnje dni mi je sicer tu in tam pojamrala, da se ne počuti dobro, da je vsega že sita ... A da bi lahko storila kaj takšnega! Saj vsi tu in tam tožimo, da nam gre vse narobe, a ostane samo pri besedah,« je za Jutarnji list povedala prebivalka Donje Bistre. Drugi samo zmajujejo z glavo, češ da družine niso poznali, saj se je priselila nedavno. Da jih je v zadnjem času stisnila huda finančna stiska, še pove druga krajanka: »Pred časom sem jo srečala v trgovini, pred blagajno. Otrok je hotel čokolado, a mu je mama odvrnila, da mu je ne more kupiti. Blagajničarki sem rekla, naj dečku kar da čokolado, da jo bom plačala jaz. Mama je potem z otrokom samo odvihrala iz trgovine, bilo mi je nerodno, saj nisem vedela, ali sem morda narobe ravnala.«

5 let je bil star deček.

Okoliščine tragedije pristojni še preiskujejo, o zadevi pa je podalo izjavo tudi hrvaško ministrstvo za družino, delo in socialne zadeve. Kot so pojasnili, jih je zgodba nadvse pretresla, saj družine po razpoložljivih podatkih niso nikoli obravnavali zaradi nasilja, je pa v zvezi z njimi potekal postopek zaradi socialne stiske.