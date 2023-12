Ugrabljenega Slovenca zaprli v Srbiji

Zna biti, da se Danijel Gergar z območja Ormoža še zdaj tolče po glavi in se sprašuje, kako je lahko bil v začetku decembra lani tako neumen, da je srbskim policistom prijavil svojo ugrabitev. Ko so namreč policisti preiskovali ozadje te zgodbe, se je zaradi mamilarskih poslov tudi sam znašel v priporu. In medtem ko postopek proti Prleku na sodišču v Nišu še poteka, sta bila njegova ugrabitelja že spoznana za kriva.

Ni hotel izdati, kje skriva drogo

Bizarna zgodba se je odvila v južni Srbiji oziroma naselju Pukovac v občini Doljevac. Nedolgo pred ugrabitvijo naj bi se Gergar preselil v te kraje in domačinom razkril svojo poslovno idejo. Govoril jim je, da bo skupaj z moškim, pri katerem stanuje, odprl podjetje za uvoz rabljenih avtomobilov iz Slovenije. A njegovi načrti naj bi bili popolnoma drugačni, meril naj bi torej na mamilarske posle.

3 do 12 let zapora preti Slovencu.

V Doljevcu je spoznal lokalnega preprodajalca mamil Milana I., ki mu je sprva prijateljsko priskrbel streho nad glavo pri svojem znancu Z. P. V noči na 3. december pa je Milan skupaj s pajdašem Daliborjem G. potrkal na vrata hiše, v kateri je prebival Slovenec. Odvila se je prava drama, od Gergarja naj bi zahtevala podatek, kje skriva drogo.

Tega jima ni hotel povedati, zato sta ga zvlekla v avtomobil in se z njim odpeljala po avtocesti Niš–Leskovac. Pretepala sta ga in mu pretila s smrtjo. Ustavila sta na nekem počivališču in ga pred avtom še naprej tepla, nato pa se mu je nekako uspelo izmuzniti in stekel je do cestninske postaje, od koder je poklical policiste ter jim povedal, kaj se mu je zgodilo.

2,3 kilograma marihuane so našli pri Slovencu. FOTO: PU Niš

Milan in Dalibor pa sta sedla v beemveja in se odpeljala nazaj proti hiši, prepričana sta bila, da se bo Gergar vrnil tja. In tedaj so se začele muke tudi za Prlekovega stanodajalca. Ko jima je ta povedal, da Danijela ni doma, sta vanj uperila pištolo ter ga prisilila, da tudi on sede v njun avtomobil. Maltretirala sta ga, ali kaj ve o Slovenčevih poslih in o »blagu«. Z. P. je pozneje pripovedoval, da je v danem trenutku Dalibor od Milana zahteval pištolo, jo usmeril proti njegovi glavi ter mu zapretil, da ga bo ustrelil.

Ustavili so poleg neke njive, kjer sta ga zvlekla iz avta, Dalibor ga je s steklenico dvakrat silovito mahnil po glavi, Milan pa ga je z orožjem v roki imel za tarčo. »Če boš kaj poskušal, bom streljal,« naj bi mu dejal. Po silovitem pretepanju sta Milan in Dalibor ugotovila, da Z. P. o Slovencu ne ve ničesar, zato sta ga pustila ležati na njivi, ta pa se je nato komaj privlekel do bencinske črpalke in poklical na pomoč.

Ko je klical policijo, ni bil pri sebi

Nasilneža sta se znašla za zapahi, a tudi Slovenec, ki je torej niškim policistom prijavil, da je bil žrtev ugrabitve. Med preiskavo naj bi se izkazalo, da naj bi mu Milan in Dalibor priskrbela tudi skrivališče za drogo z namenom, da bi mu jo ukradla. Ko pa sta jo šla iskat, je v skrivališču ni bilo. Zato pa sta ga ugrabila in pretepala, da bi jima izdal lokacijo novega skrivališča.

Policisti so preiskali prostore, v katerih je živel Slovenec, in našli 2,3 kilograma marihuane ter 1,6 kilograma sintetične droge amfetamin. Ovadili so ga zaradi nedovoljenega trgovanja z drogami in zdaj mu po poročanju Telegrafa sodijo na niškem sodišču. Preti mu kazen od tri do 12 let zapora.

Ob privedbi v pripor je v čevljih skrival 0,40 grama kokaina.

Tudi v stanovanju njegovih ugrabiteljev so našli mamila, ovadena pa sta bila zaradi posedovanja droge, ugrabitve in izsiljevanja, so sporočili niški policisti. Daliborju in Milanu so medtem v Nišu že sodili ter ju tudi obsodili. In čeprav sta ju Gergar ter Z. P. sprva močno obremenila, sta si na sodišču premislila ter ju poskušala razbremeniti krivde za ugrabitev in izsiljevanje. Gergar je celo trdil, da se je poškodoval v prometni nesreči in da ni bil pri sebi, ko je poklical policiste ter prijavil ugrabitev.

Osnovno sodišče v Nišu pa je sklenilo, da oškodovanca lažeta, ker se bojita Daliborjevega in Milanovega morebitnega maščevanja. Daliborja so obsodili na enotno kazen devet let in tri mesece zapora, nekoliko bolje jo je odnesel Milan, ki je dobil enotno kazen štiri leta in sedem mesecev zapora. Krivde za ugrabitev in poskus izsiljevanja že večkrat obsojena Srba nista priznala, sta pa prevzela odgovornost za posest droge. Milan je celo prostodušno prikimal trditvi tožilstva, da je po aretaciji in ob privedbi v niški pripor v enem od čevljev skrival 0,40 grama kokaina.