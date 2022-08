Besede moža in očeta, ki so mu v Črni gori ubili ženo in dva otroka, vam bodo strle srce

Črna gora je po strelskem pohodu Vuka Borilovića zavita v črno. Od žrtev se poslavljajo na družabnih omrežjih, v osmrtnicah časopisov, danes pa bodo pokopali tudi prve žrtve, ki so padle pod streli pobesnelega morilca. Prva sta umrla otroka Mašan in Marko, stara 11 in osem let, življenje njune ustreljene mame Nataše pa je ugasnilo kasneje v bolnišnici. Danes bodo vse tri nič krive žrtve pospremili nazadnjo pot.

»Hvala ti za vse, kar si naredila za Mašana in Marka. Poskušala si ju rešiti pred morilcem, ki vas je pokončal ne krive ne dolžne. Vse življenje si se borila za njiju in zdaj si spet z njima,« piše v osmrtnici, ki jo je objavil mož in oče Miloš.

Stari starši so zapisali, da jim bo njihovo odraščanje za vedno ostalo v spominu: »Vedno z vami, naj vas angeli pazijo.«

Nataša in njena otroka bodo danes položeni k večnemu počitku na pokopališču v Bajicah.

Tragedija se je odvila petek, ko je Borilović pograbil lovsko orožje in sodil desetim ljudem (več o tem v članku Po tragediji v Črni gori: to je zgodba treh prijateljev, ki so v petek izgubili vse). Žrtev bi lahko bilo še več, če ga ne bi prej policisti ranili, usodno rano pa naj bi mu zadal Nenad Neno Kaluđerović. Po krvavem pohodu pa je nekatere strah, da bi prišlo do krvnega maščevanja ...