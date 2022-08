Masaker na Cetinju: sprl se je s sorodniki in ubil 11 ljudi

Družinski spor se je v Črni gori sprevrgel v pravi akcijski triler. Prišlo je do streljanja, v katerem je umrlo najmanj enajst oseb, šest je poškodovanih. Med žrtvami naj bi bili tudi otroci, poročajo mediji. Črnogorski mediji poročajo, da je policija ubila 34-letnega napadalca, ki je okoli 16. ure prijel v roke orožje in začel streljati na vse, ki so mu prišli na pot. Streljal je tudi na policiste.

Policisti so del mesta Medovina po tragediji zaprli in blokirali. Očividci so povedali, da je napadalec med sprehodom po naselju streljal vsevprek. Zavladala je panika in ljudje so iskali zatočišča. Ko je na kraj prišla policija, so napadalca skušali obvladati, a je ta začel streljati še v njih, zato so ga ustrelili.

Poškodovane, med njimi je tudi policist, so odpeljali v bolnišnico.